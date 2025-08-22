1 órája
Ma este indul a VIDOR, mutatjuk a pénteki programot
Érdemes délután Nyíregyháza belvárosa felé venni az irányt, és ráhangolódni az előttünk álló több mint egy hétre. A VIDOR nyitókoncertje egy igazi kuriózum: Queen-dalok szólalnak meg szimfonikus zenekar előadásában.
Színházi előadás, több remek koncert és kiállítás-megnyitó szerepel az idei VIDOR Fesztivál első napjának programjai között. Érdemes délután Nyíregyháza belvárosa felé venni az irányt, és ráhangolódni az előttünk álló több mint egy hétre.
Mit láthatunk, hallhatunk ma a VIDOR Fesztiválon?
15 óra: Kiállítás a Móricz Zsigmond Színház színművészeinek hobbi-munkáiból, Bencs Villa
17.30: Égen-földön Natacha, francia film, Krúdy Gyula Art Mozi
19 óra: A bűvös szék – a Karinthy Színház előadása, Móricz Zsigmond Színház, nagyszínpad
18.30: A fesztivál megnyitó-ünnepsége, Kossuth tér
19 óra: Queen Symphonic-koncert. A produkcióban fellép Falusi Mariann, Lőrincz Judit, Gudics Máté, közreműködik a Crazy Little Queen Tribute Band és a 32 tagú Szolnoki Szimfonikus Zenekar, Kossuth tér
22 óra: Dance&Piknik: VIDOR nyitóparty, Continent Wine&Like Café, Kossuth tér
22 óra: Fesztrock-koncert, VIDOR Kert
23 óra: Dj Vágó, VIDOR Kert
