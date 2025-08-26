augusztus 26., kedd

Az ország egyik legnépszerűbb házaspárja Puskás-Dallos Peti és felesége, Puskás-Dallos Bogi – szerdán visszatérnek Nyíregyházára. A VIDOR Fesztiválon a Volt öv évünk című musical-előadást adják elő, a Bencs Villában a Többszemközt vendégei lesznek.

Puskás-Dallos Petivel és feleségével, Bogival kétszer is találkozhatunk szerdán Nyíregyházán

Este fél kilenctől a nagyszínpadon láthatjuk őket

Fotó: Vidor.eu

Valamivel több mint négy és fél évvel ezelőtt, 2020 decemberében érzelmes és több szempontból különleges premiert tartottak a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán: A Napsugár Fiúk volt Puskás Tivadar jutalomjátéka, amiben a fiával és a menyével együtt lépett színpadra. A teátrum népszerű művésze abban az évadban úgy döntött, hogy több évtizedes színészi pálya után nyugdíjba vonul – azóta szerencsére több alkalommal is láthattuk Nyíregyházán az Oscar című sikerdarabban –, Kirják Róbert, a színház igazgatója pedig felkérte a fiát, Puskás-Dallos Petit és feleségét, Puskás-Dallos Bogit, hogy szerepeljenek a darabban. Az előadás nagy siker lett, a művészcsalád tagjai pedig azóta is sokszor elmondták, mekkora élmény volt számukra egy színpadon állni. 

VIDOR
A VIDOR Fesztiválon szerdán kétszer is találkozhatunk a népszerű művész házaspárral
Fotó: vidor.eu

A VIDOR Fesztiválon térnek vissza Nyíregyházára

Nos, Peti és Bogi szerdán visszatérnek Nyíregyházára: a VIDOR Fesztivál keretében szerda este fél kilenctől a nagyszínpadon mutatják be Jason Robert Brown Volt öt évünk című romantikus élő zenekaros musicaljét. A Karinthy Színház előadása most először látható a Móricz Zsigmond Színházban. 

A darab két szereplője Cathy és Jamie – az öt évig tartó szerelmük történetét ismerhetjük meg fülbemászó dalokon és izgalmas jeleneteken keresztül. 

A produkció különlegessége, hogy a kapcsolat kezdetét és végét két különböző időbeli perspektívából mutatja be, váltakozó jelenetekkel, miközben a humor és a szenvedély árad a színpadon. A történet alapja az eredeti New York-i előadás, melyet a Northlight Theatre Chicago színpadán mutattak be először.

Többszemközt a Bencs Villában

Az előadásról a bemutató előtt a házaspár a Ripostnak nyilatkozott. Ahogy elmondták, hosszú hetekig tartó próbafolyamat előzte meg a Volt öt évünk című darab színpadra állítását. Az énekesnőnek ez volt az első színházi főszerepe, amely komoly kihívás elé állította. – Sportolócsaládból jövök, úgyhogy hozom magammal a megfelelési kényszert, a túlbuzgóságot, a bizonyítási vágyat. Nagyon örültem, amikor az előadás után apósom, Puskás Tivadar is elégedett volt – fogalmazott a lapnak az énekesnő, akinek színészi játékát a férje is csodálja.

– Tudtam, hogy Bogi olyan csaj, hogy mindent megold. Kíváncsi voltam, hogy amellett, hogy ezt a szerepet is „megoldja”, lesz-e benne könnyedség... és lett! Az utolsó napokban olyan lazaság, olyan természetesség uralkodott el rajta, ahogy énekli a dalokat, hogy csak néztem – vallotta be Puskás Peti, aki nem tagadta, a darab témája sokat kivesz mindkettőjükből.

 Nemcsak azért, mert egy válás története, hanem mert míg ő a férfi szemszögéből, a megismerkedéstől a válásig játssza el a történetet, Bogi visszafelé, a válástól a megismerkedésükig – az, hogy hogyan végződik a szerelmük, szerdán 20.30-tól a nagyszínpadon kiderül. 

Azok, akik a két népszerű művész valódi életére kíváncsiak, a Bencs-villában találkozhatnak a tehetséges művész házaspárral: a Többszemközt című műsor szerdán 16.30-kor kezdődik, Kováts Dénes kérdezi majd Petit és Bogit a pályájukról, s a mindennapjaikról.
 

 

