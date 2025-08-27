augusztus 27., szerda

Puskás-Dallos Peti és felesége Nyíregyházán ünneplik a házassági évfordulójukat

A népszerű művész házaspár Nyíregyházán ünnepel. A VIDOR Fesztiválon mutatják be musical-előadásukat.

Munkatársunktól

Mint ahogy azt megírtuk, Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi szerdán visszatérnek Nyíregyházára: a VIDOR Fesztivál keretében este fél kilenctől a nagyszínpadon mutatják be Jason Robert Brown Volt öt évünk című romantikus élő zenekaros musicaljét. A Karinthy Színház előadása most először látható a Móricz Zsigmond Színházban. A produkció különlegessége, hogy a kapcsolat kezdetét és végét két különböző időbeli perspektívából mutatja be, váltakozó jelenetekkel, miközben a humor és a szenvedély árad a színpadon. A történet alapja az eredeti New York-i előadás, melyet a Northlight Theatre Chicago színpadán mutattak be először. Azok, akik a két népszerű művész valódi életére kíváncsiak, a Bencs-villában találkozhatnak a tehetséges művész házaspárral: a Többszemközt című műsor szerdán 16.30-kor kezdődik, Kováts Dénes kérdezi majd Petit és Bogit a pályájukról, s a mindennapjaikról.

VIDOR Fesztivál
A VIDOR Fesztivál fontos lesz az életükben, hiszen itt ünneplik a házassági évfordulójukat 
Fotó: Puskás-Dallos Boglárka Facebook-oldala

VIDOR Fesztivál: itt ünneplik a házassági évfordulójukat

Bogi a közösségi médiában tegnap egy fotót tett közzé: a férjével és kisfiúkkal a Kossuth téren élvezik az egyik koncertet. A bejegyzésben azt írta: „Mi már Nyíregyházán, holnap pedig a @vidorfest -en 20:30-kor előadjuk a „Volt 5 évünk” világsikerű musicalt! Sok emlékünk köt ehhez a városhoz, úgyhogy külön öröm, hogy a 4. házassági évfordulónkat itt ünnepelhetjük ezzel az előadással… azzal, hogy elválunk…szerencsére csak a @szinhazmoriczzsigmond színpadán :)”. 

