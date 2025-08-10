A sikerdarabot kétszer is bemutatják a VIDOR Fesztiválon

Amikor nyilvánosságra hozták az idei VIDOR Fesztivál színházi versenyprogramját, annyira nagy volt az érdeklődés a Játékszín Rém rendes vendég című előadása iránt, hogy azonnal elfogytak rá a jegyek. Éppen ezért közkívánatra még egyszer műsorra tűzik, így a vígjátékot augusztus 25-én, hétfőn nemcsak este héttől, hanem 15 órától is láthatja a nyíregyházi közönség a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán.

Kétszer is bemutatják az előadást a VIDOR Fesztiválon

Fotó: Játékszín

Dupláznak a VIDOR Fesztiválon

Steven Moffat darabjának főszereplője egy kedves, udvarias angol házaspár, Peter és Debbie, akik egy hajóúton összebarátkoznak egy amerikai özvegyasszonnyal, Elsával. A nyaralás végén kölcsönösen címet cserélnek, megígérik egymásnak, hogy rendszeresen meglátogatják majd egymást, ám ezek többnyire elmaradnak. Ezúttal azonban nem. Elsa egy szép napon becsenget hozzájuk. Addigra azonban olyasmiket olvastak róla az interneten, hogy elfogja őket a jeges rémület – nem szívesen engedik be, főként két kamaszgyerekük közelébe. De megbántani sem szeretnék...

A londoni West End-siker után a Játékszín előadásában végre Nyíregyházára is megérkezik a rém rendes vendég… – ráadásul kétszer is.

Fantasztikus a szereposztás, az előadásban Hernádi Juditot, Nagy Sándort, Horváth Lilit, Csonka Andrást, Barabás Kiss Zoltánt, Majer Jázmint és Czombál Andrást láthatjuk, a rendező Cseke Péter.