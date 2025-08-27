1 órája
Zengett a Nélküled a Kossuth téren (fotók, videó)
A közönség együtt énekelte az ismert dalokat az előadókkal. A VIDOR Fesztiválon nagy sikert aratott az élőzenekaros gálakoncert.
Kedden este a Kossuth téren a Szállj fel szabad madár című előadást láthatták a VIDOR Fesztivál látogatói: a zenészek és táncosok a magyar történelem jeles személyiségeit és eseményeit idézték fel az élőzenekaros gálakoncerten.
Nemzeti érzelmű dalok a VIDOR nagyszínpadán
A közönség hallhatta az István, a király rockopera legnépszerűbb betéteit, a Kormorán együttes nagy slágereit és a legszebb nemzeti érzelmű szerzeményeket. Szólt a Szállj fel, szabad madár, az Áldozatunk fogadjátok, a Nem kell olyan Isten, az Oly távol vagy tőlem, a Nincs más út csak az Isten útja, a Magyar golgota, a Ki szívét osztja szét, a Honfoglalás, a Hazám, a Nemzeti dal vagy a Nélküled.
Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR FesztiválonFotók: Bozsó Katalin
