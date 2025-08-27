Zengett a Nélküled a Kossuth téren (fotók, videó)

Kedden este a Kossuth téren a Szállj fel szabad madár című előadást láthatták a VIDOR Fesztivál látogatói: a zenészek és táncosok a magyar történelem jeles személyiségeit és eseményeit idézték fel az élőzenekaros gálakoncerten.

Nagy Szilárd a VIDOR Kossuth téri színpadán

Fotó: Bozsó Katalin

Nemzeti érzelmű dalok a VIDOR nagyszínpadán

A közönség hallhatta az István, a király rockopera legnépszerűbb betéteit, a Kormorán együttes nagy slágereit és a legszebb nemzeti érzelmű szerzeményeket. Szólt a Szállj fel, szabad madár, az Áldozatunk fogadjátok, a Nem kell olyan Isten, az Oly távol vagy tőlem, a Nincs más út csak az Isten útja, a Magyar golgota, a Ki szívét osztja szét, a Honfoglalás, a Hazám, a Nemzeti dal vagy a Nélküled.