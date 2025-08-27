augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Zengett a Nélküled a Kossuth téren (fotók, videó)

Címkék#Vidor Fesztivál#Kormorán zenekar#István a király

A közönség együtt énekelte az ismert dalokat az előadókkal. A VIDOR Fesztiválon nagy sikert aratott az élőzenekaros gálakoncert.

Munkatársunktól

Kedden este a Kossuth téren a Szállj fel szabad madár című előadást láthatták a VIDOR Fesztivál látogatói: a zenészek és táncosok a magyar történelem jeles személyiségeit és eseményeit idézték fel az élőzenekaros gálakoncerten. 

VIDOR
Nagy Szilárd a VIDOR Kossuth téri színpadán
Fotó: Bozsó Katalin

Nemzeti érzelmű dalok a VIDOR nagyszínpadán 

A közönség hallhatta az István, a király rockopera legnépszerűbb betéteit, a Kormorán együttes nagy slágereit és a legszebb nemzeti érzelmű szerzeményeket. Szólt a Szállj fel, szabad madár, az Áldozatunk fogadjátok, a Nem kell olyan Isten, az Oly távol vagy tőlem, a Nincs más út csak az Isten útja, a Magyar golgota, a Ki szívét osztja szét, a Honfoglalás, a Hazám, a Nemzeti dal vagy a Nélküled. 

Szállj fel szabad madár – gálakoncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Bozsó Katalin

 Fotók a VIDOR Fesztivál korábbi eseményeiről:

Egyedülálló digitális kiállítás a Sipeki Fotóstúdió és Galériában

Fotók: Bozsó Katalin

KillaBeatMaker koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Király Linda és Király Viktor a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Sipeki Péter

Első Emelet-koncert a VIDOR Fesztiválon

Fotók: Csáki Alexandra

Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

Fotók: Bozsó Katalin

 

VIDOR Fesztivál 2025

