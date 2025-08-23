Király koncertek, remek előadások: íme, a VIDOR szombati programja

Péntek este Nyíregyháza főterén elkezdődött a 24. VIDOR Fesztivál, a nyitókoncertre pedig még a nap is kisütött. Rengetegen voltak kíváncsiak a Queen Symphonic koncertre, és nem csalódtak! Sőt! A szimfonikus zenekar és a szólóénekesek – Falusi Mariann, Gudics Máté, Lőrincz Judit – az egykor világhírű együttes legismertebb slágereit adták elő, a közönség pedig együtt énekelte velük az évtizedek óta népszerű dalokat. Fantasztikus volt a hangulat, ami az elkövetkezendő napokban még tovább fokozódik majd.

Király Linda és Viktor szombaton koncertezik a VIDOR Fesztiválon

Fotó: videor.eu

A VIDOR szombati programja

Az előttünk álló napok is remek programokat tartogatnak, nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

17 óra: Audiencia, a Pécsi Nemzeti színház előadása, Krúdy Kamara

19 óra: A várományos, az Örkény István Színház előadása, nagyszínpad

Kossuth tér

10 óra: Almamánia – családi koncert az Alma együttessel

19 óra: Első Emelet-koncert

20.30: Király Viktor és Király Linda koncertje

22 óra: Filmvetítés – Hogyan tudnék élni nélküled?

VIDOR Kert

16 óra: Veronaki zenekar: Cifra palota

22 óra: Gulyás Attila és zenekara

23 óra: DJ Robin

Continent Színpad

17.30: Pentagon-koncert

Szindbád Rendezvényterem