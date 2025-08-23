1 órája
Király koncertek, remek előadások: íme, a VIDOR szombati programja
A fesztiválozók választhatnak koncertet, filmet vagy színházi előadást. Szombaton is fantasztikus programok várják a VIDOR fesztiválra látogatókat Nyíregyházán.
Péntek este Nyíregyháza főterén elkezdődött a 24. VIDOR Fesztivál, a nyitókoncertre pedig még a nap is kisütött. Rengetegen voltak kíváncsiak a Queen Symphonic koncertre, és nem csalódtak! Sőt! A szimfonikus zenekar és a szólóénekesek – Falusi Mariann, Gudics Máté, Lőrincz Judit – az egykor világhírű együttes legismertebb slágereit adták elő, a közönség pedig együtt énekelte velük az évtizedek óta népszerű dalokat. Fantasztikus volt a hangulat, ami az elkövetkezendő napokban még tovább fokozódik majd.
A VIDOR szombati programja
Az előttünk álló napok is remek programokat tartogatnak, nézzük a mai kínálatot!
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Audiencia, a Pécsi Nemzeti színház előadása, Krúdy Kamara
- 19 óra: A várományos, az Örkény István Színház előadása, nagyszínpad
Kossuth tér
- 10 óra: Almamánia – családi koncert az Alma együttessel
- 19 óra: Első Emelet-koncert
- 20.30: Király Viktor és Király Linda koncertje
- 22 óra: Filmvetítés – Hogyan tudnék élni nélküled?
VIDOR Kert
- 16 óra: Veronaki zenekar: Cifra palota
- 22 óra: Gulyás Attila és zenekara
- 23 óra: DJ Robin
Continent Színpad
- 17.30: Pentagon-koncert
Szindbád Rendezvényterem
- 16 óra: Motivációs est a Wittur-futás előtt
Sóstói-tó
- 15 óra: II. Kacsaúsztatás a Rotary Club Nyírség szervezésében
Városi Galéria
- 17 óra: Bevezetés a fametszés világába, tárlatvezetéssel egybekötött workshop Szepessy Béla grafikusművész vezetésével
Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!Fotók: Bozsó Katalin
FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek
A mentők kilenc férfit vittek kórházba a nyírgelsei halálos baleset helyszínéről, ketten még ellátásra szorulnak