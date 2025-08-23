augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Király koncertek, remek előadások: íme, a VIDOR szombati programja

Címkék#Vidor Fesztivál#VIDOR Kert#koncert#előadás

A fesztiválozók választhatnak koncertet, filmet vagy színházi előadást. Szombaton is fantasztikus programok várják a VIDOR fesztiválra látogatókat Nyíregyházán.

Munkatársunktól

Péntek este Nyíregyháza főterén elkezdődött a 24. VIDOR Fesztivál, a nyitókoncertre pedig még a nap is kisütött. Rengetegen voltak kíváncsiak a Queen Symphonic koncertre, és nem csalódtak! Sőt! A szimfonikus zenekar és a szólóénekesek – Falusi Mariann, Gudics Máté, Lőrincz Judit – az egykor világhírű együttes legismertebb slágereit adták elő, a közönség pedig együtt énekelte velük az évtizedek óta népszerű dalokat. Fantasztikus volt a hangulat, ami az elkövetkezendő napokban még tovább fokozódik majd. 

VIDOR Fesztivál
Király Linda és Viktor szombaton koncertezik a VIDOR Fesztiválon
Fotó: videor.eu

A VIDOR szombati programja 

Az előttünk álló napok is remek programokat tartogatnak, nézzük a mai kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

  • 17 óra: Audiencia, a Pécsi Nemzeti színház előadása, Krúdy Kamara
  • 19 óra: A várományos, az Örkény István Színház előadása, nagyszínpad 
    Kossuth tér
  • 10 óra: Almamánia – családi koncert az Alma együttessel
  • 19 óra: Első Emelet-koncert
  • 20.30: Király Viktor és Király Linda koncertje
  • 22 óra: Filmvetítés – Hogyan tudnék élni nélküled? 
    VIDOR Kert
  • 16 óra: Veronaki zenekar: Cifra palota
  • 22 óra: Gulyás Attila és zenekara
  • 23 óra: DJ Robin
    Continent Színpad
  • 17.30: Pentagon-koncert

Szindbád Rendezvényterem

  • 16 óra: Motivációs est a Wittur-futás előtt
    Sóstói-tó
  • 15 óra: II. Kacsaúsztatás a Rotary Club Nyírség szervezésében
    Városi Galéria
  • 17 óra: Bevezetés a fametszés világába, tárlatvezetéssel egybekötött workshop Szepessy Béla grafikusművész vezetésével

Elkezdődött a VIDOR Fesztivál!

Fotók: Bozsó Katalin

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu