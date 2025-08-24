augusztus 24., vasárnap

VIDOR Fesztivál 2025

2 órája

A T. Danny-rajongóknak ma este a Kossuth téren a helyük! Kedvencük a VIDOR nagyszínpadán lép fel

Címkék#Vidor Fesztivál#T. Danny#koncert

Az újgenerációs magyar előadók egyik meghatározó alakjának karrierje 2018-ban indult, amikor kiadta első dalát Csak Te címmel. T. Danny ma este ad koncertet a VIDOR Fesztiválon.

Munkatársunktól

Vasárnap este két koncertet is hallhatnak a VIDOR Fesztiálra látogatók: előbb egy kolumbiai együttes érkezik, majd a fiatalok kedvence, T. Danny. 

VIDOR
A fiatal korosztály egyik legnagyobb kedvence, T-Danny ma lép fel a VIDOR Fesztiválon
Fotó: Vidor.eu

T. Danny a VIDOR nagyszínpadán

A KillaBeatMaker trió célja, hogy hét órától a kolumbiai ritmusokat elektronikus energiával ötvöző dalaival levegye a lábáról a fesztiválozókat. Az énekes-dobos Guadalupe Giraldo az autentikus gaita hangjával varázsol el, Julián Ramírez ütősei, vokálja lüktető mélységet adnak, a beatbox, rap és az AKAI ütemek felfűtik a színpadot. Amelyre 20.30-kor a fiatalok egyik legnagyobb kedvence, T. Danny érkezik. Az újgenerációs magyar előadók egyik meghatározó alakjának karrierje 2018-ban indult, amikor kiadta első dalát Csak Te címmel, amely rövid idő alatt népszerű lett. A dal a Senki című albumán kapott helyet, amely az énekes első lemeze. 

Zenei stílusa a pop, R&B és trap műfajok metszetében mozog, gyakran érzelmes, személyes témákat dolgoz fel. 

Legnagyobb slágerei közé tartozik az Utoljára sírtam érted, a Bőrdzseki, a Megmondtam, a Yoga és az Elmúlt. Ma este a téren ezeket is elénekli – s várja, hogy a rajongók együtt énekeljenek vele.  

 

VIDOR Fesztivál 2025


