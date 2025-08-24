augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

16°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
VIDOR Fesztivál 2025

2 órája

Kiket láthatsz ma a VIDOR Fesztiválon? Megmutatjuk

Címkék#Vidor Fesztivál#T. Danny#színház#koncert

Nyíregyháza ma is megtelik élettel, nevetéssel, jókedvvel. A VIDOR Fesztivál vasárnap is kitűnő programokat kínál az itt élőknek és az ide érkezőknek.

Munkatársunktól

Remek koncertek, kiváló színházi előadások és futófesztivál is szerepel a VIDOR Fesztivál vasárnapi programjai között. Nyíregyháza ma is megtelik élettel, nevetéssel, jókedvvel. 

VIDOR
A VIDOR Kertben a 3 Tenor koncertezik
Fotó: vidor.eu

A VIDOR mai programjai

Nézzük a vasárnapi kínálatot!

Móricz Zsigmond Színház

  • 17 óra: Centiről centire, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café előadása
  • 19 óra: A hülyéje, a Győri Nemzeti Színház előadása
  • 20 óra: Még egy kört mindenkinek, az Orlai Produkciós Iroda előadása 

Kossuth tér 

  • 8 óra: V. Nyíregyházi Futófesztivál 
  • 10 óra: Oszi cica-koncert 
  • 19 óra: KillaBeatMaker-koncert 
  • 20.30: T-Danny-koncert 
  • 22 óra: Filmvetítés – Ma este gyilkolunk 

VIDOR Kert 

  • 16 óra: Vidám manók zenekar-koncert 
  • 22 óra: 3 Tenor-koncert 
  • 23 óra: DJ Olasz 

Bencs Villa

  • 17 óra: Rugós Katica – felolvasószínház

Continent Színpad

  • 16.30: Califortuna-koncert
  • 17.45: Madmike-koncert
     

 

VIDOR Fesztivál 2025

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu