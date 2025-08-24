VIDOR Fesztivál 2025
1 órája
Kiket láthatsz ma a VIDOR Fesztiválon? Megmutatjuk
Nyíregyháza ma is megtelik élettel, nevetéssel, jókedvvel. A VIDOR Fesztivál vasárnap is kitűnő programokat kínál az itt élőknek és az ide érkezőknek.
Remek koncertek, kiváló színházi előadások és futófesztivál is szerepel a VIDOR Fesztivál vasárnapi programjai között. Nyíregyháza ma is megtelik élettel, nevetéssel, jókedvvel.
A VIDOR mai programjai
Nézzük a vasárnapi kínálatot!
Móricz Zsigmond Színház
- 17 óra: Centiről centire, a Rózsavölgyi Szalon Arts & Café előadása
- 19 óra: A hülyéje, a Győri Nemzeti Színház előadása
- 20 óra: Még egy kört mindenkinek, az Orlai Produkciós Iroda előadása
Kossuth tér
- 8 óra: V. Nyíregyházi Futófesztivál
- 10 óra: Oszi cica-koncert
- 19 óra: KillaBeatMaker-koncert
- 20.30: T-Danny-koncert
- 22 óra: Filmvetítés – Ma este gyilkolunk
VIDOR Kert
- 16 óra: Vidám manók zenekar-koncert
- 22 óra: 3 Tenor-koncert
- 23 óra: DJ Olasz
Bencs Villa
- 17 óra: Rugós Katica – felolvasószínház
Continent Színpad
- 16.30: Califortuna-koncert
- 17.45: Madmike-koncert
Ezt ne hagyja ki!Keleti rangadó
11 órája
Csúnyán megverte magát a Szpari, elvitte a három pontot a Diósgyőr (fotók, videó)
Ezt ne hagyja ki!Pótolhatatlan veszteség
3 órája
Harminc éve halt meg egy hatéves nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg
Ezt ne hagyja ki!Közlekedési balesetek
14 órája
Erre nincsenek szavak: kilencen haltak meg halálos tömegszerencsétlenségben Szabolcs útjain
VIDOR Fesztivál 2025
- A T. Danny-rajongóknak ma este a Kossuth téren a helyük! Kedvencük a VIDOR nagyszínpadán lép fel
- Álmomban egy angyal voltam: az Első Emelettel nosztalgiáztak a vidorozók
- Forgalomkorlátozás lesz vasárnap a futófesztivál alatt Nyíregyházán
- Csakazértis szerelem ma este a Kossuth téren – Neked is ott a helyed!
- Több ezer gumikacsa lepi el a sóstói csónakázótavat – mi lesz itt, kérem?!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre