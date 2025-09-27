szeptember 27., szombat

Színházi premier

54 perce

Dzsungellé változik a nagyszínpad Nyíregyházán

Címkék#A dzsungel könyve#Móricz Zsigmond Színház#bemutató

Szombat este tartják a népszerű musical bemutatóját a Móricz Zsigmond Színházban. A dzsungel könyve rendezője Rák Zoltán, a teátrum művésze.

Munkatársunktól
Dzsungellé változik a nagyszínpad Nyíregyházán

Maugli a dzsungelbe kerül, majd visszatér az emberekhez

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Dés László, Geszti Péter és Békés Pál évtizedek óta népszerű műve, A dzsungel könyve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház friss évadának első nagyszínpadi bemutatója – a musical premierjét ma, szeptember 27-én este tartják.  

A dzsungel könyve Nyíregyházán rendkívül látványos!
A dzsungel könyve nyíregyházi előadása rendkívül látványos és közönségszórakoztató! 
Fotó: Sipeki Péter

A dzsungel könyve lehet az új sikerdarab Nyíregyházán 

A Rudyard Kipling méltán híres történetéből készült musical, Békés Pál adaptációjában, Dés László zenéjével és Geszti Péter dalszövegeivel még közelebb került hozzánk, és immár harminc éve kicsit magyarrá is lett. A kis Maugli apját megöli Sir Kán, a veszedelmes tigris; a kisfiú a farkasok közé menekül, akik Balu, a bölcs medve, és Bagira, az anyalelkű fekete párduc segítségével befogadják és felnevelik. Kipling története nem csupán egy kedves mese. 

A felszínen túl valójában igen mélyre nyúló, több társadalmi kérdést és önismeretet feszegető alkotás. Az író egyszerre beszél befogadásról és kirekesztettségről, élet és halál körforgásáról, szerelemről és hovatartozásról. 

Varázslatos köntösbe bújtatva vezeti vissza a felnőtteket a gyermeki tisztasághoz, a gyermekeket pedig játszva nevelgeti a felnőtté válásra. A dzsungel könyve Nyíregyházán Rák Zoltán rendezésében kerül színpadra, a főbb szerepeket Kerék Benjámin, Illyés Ákos, Kuthy Patrícia, Tóth Károly, Urmai Gábor, Kovács Balázs, Gulyás Attila, Gyuris Tibor, Fridrik Noémi és Bogdán Vivien alakítják. 

 

