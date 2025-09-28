szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

11°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verbunk napja

24 perce

A verbunkot ünnepelték Sóstón (fotók, videó)

Címkék#verbunk#tánc#Sóstói Múzeumfalu

A Sóstói Múzeumfalu adott otthont a rendezvénynek. A Verbunk Napja apropóján Murguly Lajos emléke előtt is tisztelgett a skanzen közönsége.

Munkatársunktól

Ebben az évben is a Sóstói Múzeumfalu ad otthont a Verbunk Napja elnevezésű táncos eseménynek, melyet már ötödik alkalommal szerveztek meg. Szombaton délután közös táncok, zenei és népviseleti bemutatók segítségével ismerhették meg az érdeklődők a verbunk műfaját. 

A Verbunk Napja a tánc ünnepe
A Verbunk Napja a tánc ünnepe
Fotó: Sipeki Péter

Verbunk Napja: tisztelgés egy híres táncos előtt

A Verbunk Napja Nyíregyházán nemcsak a tánc népszerűsítését szolgálta: a rendezvénnyel a nemrég elhunyt Murguly Lajosnak is szerettek volna méltó emléket állítani – a neves szabolcsi művész ennek a táncnak az egyik legismertebb hazai közvetítője volt.

Közreműködött a Tánctanoda (Nyíregyháza), a Szatmár Táncegyüttes (Mátészalka), a Nyírség UP Margaréta Táncegyüttes (Nyíregyháza), Rákóczi Kovács Gusztáv, a Hagyományőrző Együttes (Nagyecsed), a Bodrog Néptáncegyüttes (Sárospatak), a Debreceni Népi Együttes (Debrecen) és a Nyírség Táncegyüttes (Nyíregyháza). A Verbunk Napját négy helyen rendezték meg szombaton, Nyíregyháza mellett Marosvásárhelyen, Budapesten és Mihályiban is ropták a táncot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu