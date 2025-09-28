A verbunkot ünnepelték Sóstón (fotók, videó)

Ebben az évben is a Sóstói Múzeumfalu ad otthont a Verbunk Napja elnevezésű táncos eseménynek, melyet már ötödik alkalommal szerveztek meg. Szombaton délután közös táncok, zenei és népviseleti bemutatók segítségével ismerhették meg az érdeklődők a verbunk műfaját.

A Verbunk Napja a tánc ünnepe

Fotó: Sipeki Péter

Verbunk Napja: tisztelgés egy híres táncos előtt

A Verbunk Napja Nyíregyházán nemcsak a tánc népszerűsítését szolgálta: a rendezvénnyel a nemrég elhunyt Murguly Lajosnak is szerettek volna méltó emléket állítani – a neves szabolcsi művész ennek a táncnak az egyik legismertebb hazai közvetítője volt.

Közreműködött a Tánctanoda (Nyíregyháza), a Szatmár Táncegyüttes (Mátészalka), a Nyírség UP Margaréta Táncegyüttes (Nyíregyháza), Rákóczi Kovács Gusztáv, a Hagyományőrző Együttes (Nagyecsed), a Bodrog Néptáncegyüttes (Sárospatak), a Debreceni Népi Együttes (Debrecen) és a Nyírség Táncegyüttes (Nyíregyháza). A Verbunk Napját négy helyen rendezték meg szombaton, Nyíregyháza mellett Marosvásárhelyen, Budapesten és Mihályiban is ropták a táncot.