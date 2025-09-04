szeptember 4., csütörtök

VIDOR Fesztivál 2025

1 órája

Fenyő Miklós-exkluzív: „Szívesebben vagyok nagy hal kis vízben, mint kis hal egy nagyobban”

Táncparketté alakult a Kossut tér: a könnyűzene hazai ikonjára több mint tízezren voltak kíváncsiak. Fenyő Miklós interjút adott portálunknak, s azt mondta, meghatotta a közönség szeretete.

Száraz Anita
A VIDOR Fesztiválon óriási sikert aratott Fenyő Miklós

Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter

Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.

– Hiába telt el 57 év azóta, hogy elkezdtem ezt a pályát, egy-egy ilyen fellépés, ahol ennyire egymásra találunk a közönséggel, erős és mély érzelmeket vált ki belőlem. Még közel hat évtized után is nehezen szembesülök a felém áradó szeretettel, aminek az alapja talán az, hogy az emberek érzik: a mai napig érvényes, amit lérehoztam és amit évtizedek óta csinálok. 

Amikor 1968-ban megnyertük a Ki Mit Tud?-ot és elindult a karrierem, nem is álmodoztam arról, hogy ezt a pályát ilyen hosszú ideig művelhetem, és hogy még ennyi idő után is ilyen sokan szeretik ezeket a dalokat. 

– Amikor anno elkezdtünk zenélni, talán még mi magunk sem tudtuk megfogalmazni, hogy mit szeretnénk kifejezni, megmutatni, de bíztunk benne, hogy miénk lesz a világ. Így lett, és ennek az olyan varázslatos koncertek a bizonyítékai, mint ez a mai, nyíregyházi – fogalmazott Fenyő Miklós, aki örömmel látta, hogy nagyon sok fiatal is együtt énekelte vele a dalokat

– Akik egykor huszonévesen buliztak velünk, ma már nagyszülőként jönnek koncertre s közben itt vannak a tinik is: a zenénk szeretete generációkról generációkra öröklődik, s ez tart fenn bennünket immár 57 éve. 

– A felénk áradó szeretet kell ahhoz, hogy én a mai napig színpadon tudok állni: annyi energiát kapok a közönségtől, hogy a fellépésekre megfiatalodom. Ez egy nagyszerű szimbiózis, hiszen sokat adok, de sokat is kapok, így maradok egyensúlyban – tette hozzá.

Fotók: Sipeki Péter

Fontos számára Nyíregyháza

Fenyő Miklós 14 éves volt, amikor az Amerikai Egyesült Államokból Európába költözött a családja. Azt mondta, valószínűleg akkor is zenélt volna, ha ott marad, de egyáltalán nem bánja, hogy Magyarország lett az otthona, sőt! Szívesebben vagyok nagy hal egy kis kis vízben, mint kis hal egy nagyobban – fogalmazott, és hozzátette: elrendelt dolog volt, hogy zenész legyen és az is, hogy Magyarországon teremtsen műfajt. Büszke arra, amit elért, és nem egy született önimádó – ahogy mondta, kedd délután meccsnézés közben nem fogja el ez az érzés –, de nagyon szereti a közönséget, és a közönség is szereti őt, ezt az érzést pedig nem lehet megunni. 

A VIDOR-koncerten legalább tízezren fejezték ki a rajongásukat, Fenyő Miklós pedig ismét fantasztikus élménnyel távozott a városból. 

Ami egyébként fontos a számára, hiszen nagyon sokszor lépett itt fel, ráadásul a Made in Hungária című darabot Nyíregyházán is bemutatták – a Móricz Zsigmond Színházban 2002-ben volt a premier, a szerk. – Mindig szívesen jövök ide, és mindig nagy sikerem van, a mai koncert pedig valóban egy nagy egymásra találás volt – tette hozzá.   

Legfontosabb díjai

  • 1968: Ki Mit Tud? – I. helyezett
  • 1969: Táncdalfesztivál – Közönségdíj
  • 1981: Tánc-és Popdalfesztivál – I. helyezett
  • 1981: Tessék választani! Fesztivál – I. helyezett
  • 1986: Victory-díj – 1 millió eladott lemez után
  • 1990: EMerTon-díj – A Magyar Rádió nagydíja
  • 1992: Arany Zsiráf Mahasz nagydíj
  • 1996: Huszka Jenő-díj
  • 2000: Gyémántlemez – 5 millió eladott lemez után
  • 2004: A Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje
  • 2004: A XIII. kerület díszpolgára 
  • 2006: Artisjus Életmű-díj
  • 2008: Budapestért díj 
  • 2017: Fonogram Életmű-díj

 

 

                         

VIDOR Fesztivál 2025

