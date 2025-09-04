Fenyő Miklós-exkluzív: „Szívesebben vagyok nagy hal kis vízben, mint kis hal egy nagyobban”

Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.

– Hiába telt el 57 év azóta, hogy elkezdtem ezt a pályát, egy-egy ilyen fellépés, ahol ennyire egymásra találunk a közönséggel, erős és mély érzelmeket vált ki belőlem. Még közel hat évtized után is nehezen szembesülök a felém áradó szeretettel, aminek az alapja talán az, hogy az emberek érzik: a mai napig érvényes, amit lérehoztam és amit évtizedek óta csinálok.

Amikor 1968-ban megnyertük a Ki Mit Tud?-ot és elindult a karrierem, nem is álmodoztam arról, hogy ezt a pályát ilyen hosszú ideig művelhetem, és hogy még ennyi idő után is ilyen sokan szeretik ezeket a dalokat.

– Amikor anno elkezdtünk zenélni, talán még mi magunk sem tudtuk megfogalmazni, hogy mit szeretnénk kifejezni, megmutatni, de bíztunk benne, hogy miénk lesz a világ. Így lett, és ennek az olyan varázslatos koncertek a bizonyítékai, mint ez a mai, nyíregyházi – fogalmazott Fenyő Miklós, aki örömmel látta, hogy nagyon sok fiatal is együtt énekelte vele a dalokat.