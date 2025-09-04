1 órája
Fenyő Miklós-exkluzív: „Szívesebben vagyok nagy hal kis vízben, mint kis hal egy nagyobban”
Táncparketté alakult a Kossut tér: a könnyűzene hazai ikonjára több mint tízezren voltak kíváncsiak. Fenyő Miklós interjút adott portálunknak, s azt mondta, meghatotta a közönség szeretete.
A VIDOR Fesztiválon óriási sikert aratott Fenyő Miklós
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.
Fenyő Miklós a VIDOR Fesztiválon
– Hiába telt el 57 év azóta, hogy elkezdtem ezt a pályát, egy-egy ilyen fellépés, ahol ennyire egymásra találunk a közönséggel, erős és mély érzelmeket vált ki belőlem. Még közel hat évtized után is nehezen szembesülök a felém áradó szeretettel, aminek az alapja talán az, hogy az emberek érzik: a mai napig érvényes, amit lérehoztam és amit évtizedek óta csinálok.
Amikor 1968-ban megnyertük a Ki Mit Tud?-ot és elindult a karrierem, nem is álmodoztam arról, hogy ezt a pályát ilyen hosszú ideig művelhetem, és hogy még ennyi idő után is ilyen sokan szeretik ezeket a dalokat.
– Amikor anno elkezdtünk zenélni, talán még mi magunk sem tudtuk megfogalmazni, hogy mit szeretnénk kifejezni, megmutatni, de bíztunk benne, hogy miénk lesz a világ. Így lett, és ennek az olyan varázslatos koncertek a bizonyítékai, mint ez a mai, nyíregyházi – fogalmazott Fenyő Miklós, aki örömmel látta, hogy nagyon sok fiatal is együtt énekelte vele a dalokat.
Fenyő-ünnep augusztusban: több ezren csavarták fel a szőnyeget a nyíregyházi Kossuth téren. Te is ott voltál? (fotók, videók)
– Akik egykor huszonévesen buliztak velünk, ma már nagyszülőként jönnek koncertre s közben itt vannak a tinik is: a zenénk szeretete generációkról generációkra öröklődik, s ez tart fenn bennünket immár 57 éve.
– A felénk áradó szeretet kell ahhoz, hogy én a mai napig színpadon tudok állni: annyi energiát kapok a közönségtől, hogy a fellépésekre megfiatalodom. Ez egy nagyszerű szimbiózis, hiszen sokat adok, de sokat is kapok, így maradok egyensúlyban – tette hozzá.
Fenyő Miklós koncert a VIDOR FesztiválonFotók: Sipeki Péter
Fontos számára Nyíregyháza
Fenyő Miklós 14 éves volt, amikor az Amerikai Egyesült Államokból Európába költözött a családja. Azt mondta, valószínűleg akkor is zenélt volna, ha ott marad, de egyáltalán nem bánja, hogy Magyarország lett az otthona, sőt! – Szívesebben vagyok nagy hal egy kis kis vízben, mint kis hal egy nagyobban – fogalmazott, és hozzátette: elrendelt dolog volt, hogy zenész legyen és az is, hogy Magyarországon teremtsen műfajt. Büszke arra, amit elért, és nem egy született önimádó – ahogy mondta, kedd délután meccsnézés közben nem fogja el ez az érzés –, de nagyon szereti a közönséget, és a közönség is szereti őt, ezt az érzést pedig nem lehet megunni.
A VIDOR-koncerten legalább tízezren fejezték ki a rajongásukat, Fenyő Miklós pedig ismét fantasztikus élménnyel távozott a városból.
Ami egyébként fontos a számára, hiszen nagyon sokszor lépett itt fel, ráadásul a Made in Hungária című darabot Nyíregyházán is bemutatták – a Móricz Zsigmond Színházban 2002-ben volt a premier, a szerk. – Mindig szívesen jövök ide, és mindig nagy sikerem van, a mai koncert pedig valóban egy nagy egymásra találás volt – tette hozzá.
Legfontosabb díjai
- 1968: Ki Mit Tud? – I. helyezett
- 1969: Táncdalfesztivál – Közönségdíj
- 1981: Tánc-és Popdalfesztivál – I. helyezett
- 1981: Tessék választani! Fesztivál – I. helyezett
- 1986: Victory-díj – 1 millió eladott lemez után
- 1990: EMerTon-díj – A Magyar Rádió nagydíja
- 1992: Arany Zsiráf Mahasz nagydíj
- 1996: Huszka Jenő-díj
- 2000: Gyémántlemez – 5 millió eladott lemez után
- 2004: A Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje
- 2004: A XIII. kerület díszpolgára
- 2006: Artisjus Életmű-díj
- 2008: Budapestért díj
- 2017: Fonogram Életmű-díj
