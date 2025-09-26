szeptember 26., péntek

Házasság, betegség, örökbe fogadás: őszintén mesél az életéről Nyíregyházán a neves szerző

Az egyik legnépszerűbb kortárs író Nyíregyházán mesél magáról. Grecsó Krisztián stand up-estjének október 2-án a Váci Mihály Kulturális Központ ad otthont.

Munkatársunktól

A jövő héten indul a Lehozzuk önnek a csillagokat elnevezésű rendezvénysorozat újabb évada a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban: október 2-án Grecsó Krisztián stand up-estje garantál kiváló szórakozást.  

Grecsó Krisztián október 2-án Nyíregyházán mesél az életéről
Személyes élményeket mesél el Grecsó Krisztián

Az egyik legnépszerűbb kortárs szerző ezen a jókedvű estén magáról fog mesélni az Egy életem című sorozat keretében. Ebben az újszerű és nagyon népszerű sorozatban olyan híres művészek mesélnek az életükről, mint Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Szinetár Dóra vagy Nagy Ervin és Borbély Alexandra. Felelevenítik életük meghatározó pillanatait, találkozásait, sikereit, kudarcait. A forgatókönyvet itt az élet írja. Grecsó Krisztián a jelenkor talán legnépszerűbb magyar írója, aki ezen a jókedvű estén arról mesél, hogyan lett író, de szóba kerül a házassága, a súlyos betegsége, a lányuk örökbe fogadása: olyan személyek és események, amelyek a személyiségét formálták. 

 

