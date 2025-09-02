3 órája
Ha nyíregyházi vagy, hallanod kell, hogy mit mondott a városról Hide the Pain Harold – videóval
Nem volt számára ismeretlen a színház világa, hiszen néhány éve játszott egy nyíregyházi előadásban. A VIDOR egyik zsűritagja volt Hide the Pain Harold.
Hide the Pain Haroldot a világ minden részén ismerik – júliusban például a Hungaroringen a Forma1 legnagyobb sztárjai kértek tőle autogramot és közös fotókat. Arató András arca mémmé vált, de ezt már egyáltalán nem bánja. Ahogy ő fogalmaz: olyan celebbohóc lett, akit számos országban államfőknek járó bánásmódban részesítenek, aki mellé testőröket rendelnek, s akinek az autóját szirénázó rendőrautók kísérik. Hide the Pain Harold Nyíregyházán töltötte az elmúlt napokat, hiszen tagja volt a VIDOR Fesztivál színházi zsűrijének.
Hide the Pain Harold élvezte a pezsgést
Korábban egy nyíregyházi rendezvényre az otthonából jelentkezett be, és elmesélte, hogyan lett nyugdíjas villamosmérnökből világszerte ismert sztár. Akkor azt mondta: jóleső érzés, ha másoknak örömet szerezhet egy találkozással, egy közös fotóval. Úgy fogalmazott: élete legjobb döntése volt, hogy felvállalta: ő Hide the Pain Harold.
Arató András évek óta egy nyíregyházi marketingcéggel dolgozik együtt, s a Móricz Zsigmond Színház nézői közelebbről is ismerhetnek, szerepet kapott ugyanis a teátrum népszerű előadásában, a Spamalot, avagy a gyalog galopp című musicalben.
Ott nem magát, hanem egy időről időre feltűnő történészt alakított. Régi álma vált ezzel valóra, hiszen mindig is vágyott arra, hogy egyszer színpadon állhasson. Most pedig a VIDOR színházi versenyprogramjának valamennyi előadását megnézte, a fesztivál végén pedig elmesélte portálunknak, milyen élményekkel távozik Nyíregyházáról.
– Nagyon sokat hallottam a fesztiválról, ezért örültem, hogy a részese lehettem. Fantasztikus volt ez a kulturális pezsgés, aminek a révén képet kaphattam a hazai színházi életről is.
– Néhány koncertre is eljutottam, s mások mellett a 3 Tenor fellépését is láttam, ami azért volt számomra különleges, mert az együttest alkotó színészekkel a Spamalot című előadás kapcsán találkozhattam – mesélte Hide the Pain Harold, azaz Arató András.
