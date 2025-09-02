Ha nyíregyházi vagy, hallanod kell, hogy mit mondott a városról Hide the Pain Harold – videóval

Hide the Pain Haroldot a világ minden részén ismerik – júliusban például a Hungaroringen a Forma1 legnagyobb sztárjai kértek tőle autogramot és közös fotókat. Arató András arca mémmé vált, de ezt már egyáltalán nem bánja. Ahogy ő fogalmaz: olyan celebbohóc lett, akit számos országban államfőknek járó bánásmódban részesítenek, aki mellé testőröket rendelnek, s akinek az autóját szirénázó rendőrautók kísérik. Hide the Pain Harold Nyíregyházán töltötte az elmúlt napokat, hiszen tagja volt a VIDOR Fesztivál színházi zsűrijének.

Hide the Pain Harold a nyíregyházi Kossuth téren

Fotó: Arató András Facebook-oldala

Hide the Pain Harold élvezte a pezsgést

Korábban egy nyíregyházi rendezvényre az otthonából jelentkezett be, és elmesélte, hogyan lett nyugdíjas villamosmérnökből világszerte ismert sztár. Akkor azt mondta: jóleső érzés, ha másoknak örömet szerezhet egy találkozással, egy közös fotóval. Úgy fogalmazott: élete legjobb döntése volt, hogy felvállalta: ő Hide the Pain Harold.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!