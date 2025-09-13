szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

1 órája

Ismert musical-ek a Koronában

Címkék#program#musical#előadás

Elhangoznak részletek Az operaház fantomja, a Funny Girl, a Padlás, az Elizabeth, a Rómeó és Júlia című világszerte ismert darabokból.

Munkatársunktól

A musicalek világában barangol szeptember 23-án, kedden 18 órától a Korona Hotelben Rozsályi Márk és Zám Andrea. Elhangoznak részletek Az operaház fantomja, a Funny Girl, a Padlás, az Elizabeth, a Rómeó és Júlia című világszerte ismert darabokból, a műsorvezető Orémusz Maja.    

Rozsáyi Márk
Fotó: KM-archív

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu