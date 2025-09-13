Programajánló
Ismert musical-ek a Koronában
Elhangoznak részletek Az operaház fantomja, a Funny Girl, a Padlás, az Elizabeth, a Rómeó és Júlia című világszerte ismert darabokból.
A musicalek világában barangol szeptember 23-án, kedden 18 órától a Korona Hotelben Rozsályi Márk és Zám Andrea. Elhangoznak részletek Az operaház fantomja, a Funny Girl, a Padlás, az Elizabeth, a Rómeó és Júlia című világszerte ismert darabokból, a műsorvezető Orémusz Maja.
Kétkeréken
Korlátok a nyíregyházi Korányin: biciklisek elleni támadás vagy egy lépés a gyalogosok védelmében?
MOL Magyar Kupa
Ennyi gombóc még a Tirpák Fesztiválon is sok lenne: a Zalaegerszeg nem állt meg egy tucatnál Vásárosnaményban (fotók)
Régi ízek újragondolva
Kóstolta már a sztrapacskalevest? És a rántott hurkát? Elhoztuk néhány különleges étel receptjét a Tirpák Fesztiválról (fotók, videók)
