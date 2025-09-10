szeptember 10., szerda

Lehozzák a csillagokat

5 órája

Indul az új évad, Nyíregyházára érkezik Kovács Kati, Szulák Andrea, Szekeres Adrien és Almási Kitti is

Tizedik évadához érkezett a Váci Mihály Kulturális Központ népszerű rendezvénysorozata. A Lehozzuk önnek a csillagokat ezúttal is kitűnő előadásokat s koncerteket ígér Nyíregyházán.

Száraz Anita
Balfácánt vacsorára – októberben a VMKK színpadán

Fotó: Fórum Színház

Jubilál a Váci Mihály Kulturális Központ (VMKK) népszerű rendezvénysorozata: hamarosan elindul a Lehozzuk önnek a csillagokat 10. évada. Ezúttal 14 produkció – színházi előadás, koncert, operettgála, életrajzi stand up, párkapcsolati játék, ismeretterjesztő előadás – vár az érdeklődőkre, akik találkozhatnak mások mellett Szekeres Adriennel, Almási Kittivel, Szulák Andreával, Grecsó Krisztiánnal, Rékasi Károllyal és Kovács Katival is.

Fotó: MW-archív  

Jubilál a Lehozzuk önnek a csillagokat sorozat 

– Az épület egészét érintő, s a funkciókat kibővítő felújítás után tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Agora, mely lehetővé tette, hogy ilyen nagyszabású produkcióknak is helyet adhatunk – mondta a szerdai sajtótájékoztatón a kulturális központ igazgatója, Mészáros Szilárd.

 Hozzátette: a VMKK emblematikus rendezvénysorozatát nagyon szereti a közönség: szinte valamennyi program telt házat vonzott. 

Elhangzott: a Lehozzuk Önnek a csillagokat jubileumi évada méltó lesz az elmúlt tíz évhez, hiszen fantasztikus színházi előadások és koncertek szerepelnek a jövő júniusig tartó évad műsorai között, de újdonságok is lesznek a kínálatban – ezek közös jellemzője a magas minőség. Októberben Grecsó Krisztián önéletrajzi stand up-estje és a Balfácánt vacsorára című vígjáték szerepel a programban, novemberben az Akt hegedűvel című zenés vígjáték, decemberben Kovács Kati adventi koncertje, illetve Szekeres Adrien és László Boldizsár előszilveszteri duettkoncertje várja az érdeklődőket. A jövő év januárjában a Vidám kísértet című vígjátékkal indul az évad, a magyar kultúra napjához kapcsolódva Rékasi Károly Márai-estje érkezik a VMKK-ba, februárban pedig jön egy bohózat, a Tombol az erény. Márciusban Almási Kitti az elengedésről és az újrakezdésről tart előadást, Szulák Andrea és Kocsis Dénes pedig Cserháti Zsuzsa- és Máté Péter-dalokkal lép színpadra. Lesz még musical – Jövőre, Veled, Itt –, gyertyafényes koncert Ennio Morricone filmzenéiből, egy improvizációs párkapcsolati játék, a sorozatot júniusban operettgála zárja. Mészáros Szilárd azt mondta, inspiráló számukra, hogy telt házakat vonzanak ezek a programok, amelyek nem jöhetnének létre az elkötelezett kollégái nélkül, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a nézők minden alkalommal élményekkel telve, elégedetten távozzanak a kulturális központból. 

Bővül a kínálat 

– Büszke vagyok a város színes, pezsgő kulturális életére – fogalmazott Halkóné dr. Rudolf Éva, a köznevelési, kulturális és ifjúsági bizottság tagja, aki örömmel tapasztalja, hogy van igény a minőségi szórakoztatásra. 

– Fontos az infrastruktúra, a felújított épület, de mindezt tartalommal kell megtölteni, a kulturális központ pedig ennek a legjobb példája.

– Ez a sorozat újszerű elgondolás mentén jött létre, és a sikerét az is mutatja, hogy az elmúlt évek alatt töretlen volt iránta az érdeklődés, ami azt jelzi, hogy valós igényt elégítenek ki a meghirdetett előadások, koncertek – tette hozzá. Lázár István, a VMKK munkatársa volt az, aki tíz évvel ezelőtt felmérte, hogy mire vágynak a nyíregyházi és a környéken élő művészetkedvelők és mint a sajtótájékoztatón elmondta: arra jutott, hogy ismert, fővárosi társulatokat, illetve zenészeket látnának/hallgatnának szívesen. Ez volt a Lehozzuk önnek a csillagokat alapkoncepciója, és már az első évben bebizonyosodott, hogy az elgondolás találkozott a közönség igényével. Azóta folyamatosan bővül a sorozat, s színesedik a kínálat.     

                

