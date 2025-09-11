szeptember 11., csütörtök

Filmfesztivál Mátészalkán

43 perce

Méltó tisztelgés a világhírű színész 100. születésnapja előtt

Mátészalkán másodszor rendezik meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált.

Munkatársunktól

Mátészalka már Hollywood aranykora óta része a nemzetközi filmvilágnak, melynek szeptember 24-27. közt újra a középpontjába kerül, mikor immár másodjára ad helyszínt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak. A Zukor Adolph Filmszínház előtti vörösszőnyeges fesztiválmegnyitón Buzogány Béla színháza érdekfeszítő műsorokkal készül, hogy elhozza Hollywoodot Mátészalkára. A Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzatának együttműködésében megvalósuló esemény méltó tisztelgés a világhírű, magyar származású színész 100. születésnapja előtt.

A tavalyi fesztivál óriási sikert aratott

 

 

