Filmfesztivál Mátészalkán
1 órája
Méltó tisztelgés a világhírű színész 100. születésnapja előtt
Mátészalkán másodszor rendezik meg a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivált.
Mátészalka már Hollywood aranykora óta része a nemzetközi filmvilágnak, melynek szeptember 24-27. közt újra a középpontjába kerül, mikor immár másodjára ad helyszínt a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztiválnak. A Zukor Adolph Filmszínház előtti vörösszőnyeges fesztiválmegnyitón Buzogány Béla színháza érdekfeszítő műsorokkal készül, hogy elhozza Hollywoodot Mátészalkára. A Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzatának együttműködésében megvalósuló esemény méltó tisztelgés a világhírű, magyar származású színész 100. születésnapja előtt.
