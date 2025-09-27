szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

10°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenés est

2 órája

Olasz dallamok a Bencs Villában

Címkék#Anconai szerelmesek#színház#előadás

Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia zenés estjükön az olasz könnyűzene legszebb dalaival várják a közönséget.

Munkatársunktól
Olasz dallamok a Bencs Villában

Az Anconai szerelmesek rajongói a legendás előadás legismertebb dallamaival találkozhatnak újra

Fotó: Színház

Az olasz dallamok szerelmeseit varázslatos este várja október 11-én, szombaton 17.30-tól a Szindbád Rendezvényteremben: Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia, a Móricz Zsigmond Színház népszerű színművészei különleges zenés esttel kápráztatják el a közönséget. Az Anconai szerelmesek rajongói a legendás előadás legismertebb dallamaival találkozhatnak újra – köztük a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is felcsendül. Emellett az olasz könnyűzene feledhetetlen örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, a mindenki által dúdolt Volare, Ricchi e Poveri legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu