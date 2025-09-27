Olasz dallamok a Bencs Villában

Az olasz dallamok szerelmeseit varázslatos este várja október 11-én, szombaton 17.30-tól a Szindbád Rendezvényteremben: Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia, a Móricz Zsigmond Színház népszerű színművészei különleges zenés esttel kápráztatják el a közönséget. Az Anconai szerelmesek rajongói a legendás előadás legismertebb dallamaival találkozhatnak újra – köztük a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is felcsendül. Emellett az olasz könnyűzene feledhetetlen örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, a mindenki által dúdolt Volare, Ricchi e Poveri legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso.