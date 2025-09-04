szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

22°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

2 órája

Szenes Hanna Anikó - élt 23 évet (fotókkal)

Címkék#Szenes Anna#Élt 23 év#Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár#Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület

Szon.hu
Szenes Hanna Anikó - élt 23 évet (fotókkal)

Szenes Anna - élt 23 évet

Fotó: Bozsó Katalin

Az Észak-Magyarországi Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szenes Anna életével ismertette meg az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében. Közreműködtek Fehér Ildikó és Komjáthy Melinda pedagógusok, illetve a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület tagjai.

Szenes Hanna élete

Fotók: Bozsó Katalin

Ajánljuk még:

Táncparketté alakult a Kossut tér: a könnyűzene hazai ikonjára több mint tízezren voltak kíváncsiak. Fenyő Miklós interjút adott portálunknak, s azt mondta, meghatotta a közönség szeretete. 
Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.

Bővebben a Fenyő Miklós-exkluzív interjúról az alábbi linkre kattintva olvashat.

A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán

Az emlékezés szomorú perceivel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedden: a jelenlévők a teátrum örökös tagjára, a pár héttel ezelőtt elhunyt Hetey Lászlóra emlékeztek – a kiváló színművész felejthetetlen előadásairól egy rövid videót is láthattak a társulat tagjai. A színházi évadnyitó vidámabb témákkal folytatódott: szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is. 

Bővebben az évadnyitóról ide kattintva olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu