Szenes Hanna Anikó - élt 23 évet (fotókkal)

Táncparketté alakult a Kossut tér: a könnyűzene hazai ikonjára több mint tízezren voltak kíváncsiak. Fenyő Miklós interjút adott portálunknak, s azt mondta, meghatotta a közönség szeretete.

Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.

