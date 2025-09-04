2 órája
Szenes Hanna Anikó - élt 23 évet (fotókkal)
Szenes Anna - élt 23 évet
Fotó: Bozsó Katalin
Az Észak-Magyarországi Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szenes Anna életével ismertette meg az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében. Közreműködtek Fehér Ildikó és Komjáthy Melinda pedagógusok, illetve a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület tagjai.
Szenes Hanna életeFotók: Bozsó Katalin
Ajánljuk még:
Táncparketté alakult a Kossut tér: a könnyűzene hazai ikonjára több mint tízezren voltak kíváncsiak. Fenyő Miklós interjút adott portálunknak, s azt mondta, meghatotta a közönség szeretete.
Akik ott voltak Fenyő Miklós koncertjén a VIDOR Fesztiválon, egy jó ideig biztosan nem felejtik el! Megtelt a belváros bulizni vágyó fiatalokkal, idősekkel, sem a nagyszínpadnál, sem a Kossuth téren nem lehetett volna egy tűt leejteni, de a Korona Hotel előtt és a szökőkút Bocskai utca felőli részén is hatalmas volt a tömeg. Mindenki látni és hallani akarta a hazai könnyűzenei élet ikonját, aki a koncert közben többször is megköszönte, hogy ilyen sokan kíváncsiak rá. Látszott rajta, hogy meghatotta a közönség szeretete, rajongása – és ezt a koncert utáni beszélgetésben ő maga is megerősítette.
Bővebben a Fenyő Miklós-exkluzív interjúról az alábbi linkre kattintva olvashat.
Fenyő Miklós-exkluzív: „Szívesebben vagyok nagy hal kis vízben, mint kis hal egy nagyobban”
A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán
Az emlékezés szomorú perceivel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedden: a jelenlévők a teátrum örökös tagjára, a pár héttel ezelőtt elhunyt Hetey Lászlóra emlékeztek – a kiváló színművész felejthetetlen előadásairól egy rövid videót is láthattak a társulat tagjai. A színházi évadnyitó vidámabb témákkal folytatódott: szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is.
A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán
My world: nemzetközi fotókiállítás a Váci Mihály Művelődési Központban
Ha nyíregyházi vagy, hallanod kell, hogy mit mondott a városról Hide the Pain Harold – videóval