szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

22°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évadnyitó

4 órája

A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán

Címkék#társulati ülés#Móricz Zsigmond Színház#évadnyitó

Szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is. Színházi évadnyitó: optimistán várják az új évadot.

Száraz Anita
A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán

Kedden tartották az évadnyitó társulati ülést

Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin

Az emlékezés szomorú perceivel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedden: a jelenlévők a teátrum örökös tagjára, a pár héttel ezelőtt elhunyt Hetey Lászlóra emlékeztek – a kiváló színművész felejthetetlen előadásairól egy rövid videót is láthattak a társulat tagjai. A színházi évadnyitó vidámabb témákkal folytatódott: szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is. 

Színházi évadnyitó: Kirják Róbert igazgató köszöntötte a társulati tagokat, támogatókat, vendégeket
A színházi évadnyitón Kirják Róbert igazgató köszöntötte a társulati tagokat, támogatókat, vendégeket
Fotó: Bozsó Katalin  

Sikeres nyarat követett a színházi évadnyitó

– Jó pár év kihagyás után meghívást kaptunk az Országos Színházi Találkozóra, és akik ott voltak, tudják: a Yermának nagy sikere volt, nem vagyok egyedül a véleményemmel, ami szerint díjat is érdemeltünk volna. Az előadást Gyulán, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján is bemutattuk, ott is nagy sikerrel. Részt vehettünk a Partiumi Napokon is: Szatmárnémetibe az Aranylakodalom című darabbal érkeztünk, a közönség pedig álló vastapssal köszönte meg az élményt – mondta Kirják Róbert, a teátrum igazgatója és úgy fogalmazott: soha rosszabb nyarat! 

– A Rózsakert Szabadtéri Színpadon összesen 23 előadás közül választhattak az érdeklődők, és alaposan kivettük ebből a részünket, hiszen 7 a saját előadásunk volt, amihez hozzá kell tenni a 3 Tenor nagy sikerű koncertjét is – ezeket 6500 néző látta. 

– Volt hat vendégelőadás, ezek 6 ezer nézőt vonzottak, terembérlésben 4 produkciónak adott helyet a Rózsakert, ahol nyáron az átlagos nézőszám meghaladta a 900-at. A bevétel nagyon jól alakult, hiszen amíg két éve 43, tavaly pedig 72 millió forint volt, addig az idén 92 millió – mondta az igazgató. 

Évadnyitó a Móricz Zsigmond Színházban

Fotók: Bozsó Katalin

Nőtt a bérletesek száma

– Sikeres volt a VIDOR Fesztivál: a színházi előadások szinte kivétel nélkül telt házat vonzottak, voltak olyan esték, amikor a Kossuth téren tízezernél is többen hallgatták az előadókat, s végre sikerült elérni azt, amire mindig is vágytam: minden korosztály megtalálta a neki tetsző programot – folytatta Kirják Róbert. 

– A gyerekek, a tinik, a felnőttek és az idősebbek is jól érezték magukat a fesztiválon, s ez főként annak az eredménye, hogy a megemelt támogatásnak köszönhetően olyan előadókat is meghívhattunk, akiket korábban nem tudtunk volna megfizetni. 

– Nőtt a színházi előadásokon részt vevők száma és a jegybevétel is: előbbi 8700-ra, utóbbi 51,3 millióra. Jövőre lesz a 25. VIDOR, amit szeretnénk majd méltóképpen megünnepelni, de nem lesz könnyű túlszárnyalni az ideit – tette hozzá és mindenkinek megköszönte, aki a szabadtéri előadások, illetve a VIDOR Fesztivál szervezésében, s megvalósításában dolgozott. 
Az igazgató beszélt a bérletek számának alakulásáról is. Mint mondta, mivel megemelték az árakat, tartott attól, hogy az megmutatkozik az eladott bérletek számában, de úgy tűnik, ez az aggodalma alaptalan volt: a tavaly szeptember 1-jei adatokhoz képest a nagyszínpadi, illetve a kamarai bérletek száma is nőtt, ami jelzi a nézők hűségét és azt a kiváló színvonalú munkát, amit a társulat tagjai hosszú évek óta végeznek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu