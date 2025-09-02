47 perce
A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán
Szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is. Színházi évadnyitó: optimistán várják az új évadot.
Kedden tartották az évadnyitó társulati ülést
Fotó: Kelet-Magyarország/Bozsó Katalin
Az emlékezés szomorú perceivel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedden: a jelenlévők a teátrum örökös tagjára, a pár héttel ezelőtt elhunyt Hetey Lászlóra emlékeztek – a kiváló színművész felejthetetlen előadásairól egy rövid videót is láthattak a társulat tagjai. A színházi évadnyitó vidámabb témákkal folytatódott: szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is.
Sikeres nyarat követett a színházi évadnyitó
– Jó pár év kihagyás után meghívást kaptunk az Országos Színházi Találkozóra, és akik ott voltak, tudják: a Yermának nagy sikere volt, nem vagyok egyedül a véleményemmel, ami szerint díjat is érdemeltünk volna. Az előadást Gyulán, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján is bemutattuk, ott is nagy sikerrel. Részt vehettünk a Partiumi Napokon is: Szatmárnémetibe az Aranylakodalom című darabbal érkeztünk, a közönség pedig álló vastapssal köszönte meg az élményt – mondta Kirják Róbert, a teátrum igazgatója és úgy fogalmazott: soha rosszabb nyarat!
– A Rózsakert Szabadtéri Színpadon összesen 23 előadás közül választhattak az érdeklődők, és alaposan kivettük ebből a részünket, hiszen 7 a saját előadásunk volt, amihez hozzá kell tenni a 3 Tenor nagy sikerű koncertjét is – ezeket 6500 néző látta.
– Volt hat vendégelőadás, ezek 6 ezer nézőt vonzottak, terembérlésben 4 produkciónak adott helyet a Rózsakert, ahol nyáron az átlagos nézőszám meghaladta a 900-at. A bevétel nagyon jól alakult, hiszen amíg két éve 43, tavaly pedig 72 millió forint volt, addig az idén 92 millió – mondta az igazgató.
Évadnyitó a Móricz Zsigmond SzínházbanFotók: Bozsó Katalin
Nőtt a bérletesek száma
– Sikeres volt a VIDOR Fesztivál: a színházi előadások szinte kivétel nélkül telt házat vonzottak, voltak olyan esték, amikor a Kossuth téren tízezernél is többen hallgatták az előadókat, s végre sikerült elérni azt, amire mindig is vágytam: minden korosztály megtalálta a neki tetsző programot – folytatta Kirják Róbert.
– A gyerekek, a tinik, a felnőttek és az idősebbek is jól érezték magukat a fesztiválon, s ez főként annak az eredménye, hogy a megemelt támogatásnak köszönhetően olyan előadókat is meghívhattunk, akiket korábban nem tudtunk volna megfizetni.
– Nőtt a színházi előadásokon részt vevők száma és a jegybevétel is: előbbi 8700-ra, utóbbi 51,3 millióra. Jövőre lesz a 25. VIDOR, amit szeretnénk majd méltóképpen megünnepelni, de nem lesz könnyű túlszárnyalni az ideit – tette hozzá és mindenkinek megköszönte, aki a szabadtéri előadások, illetve a VIDOR Fesztivál szervezésében, s megvalósításában dolgozott.
Az igazgató beszélt a bérletek számának alakulásáról is. Mint mondta, mivel megemelték az árakat, tartott attól, hogy az megmutatkozik az eladott bérletek számában, de úgy tűnik, ez az aggodalma alaptalan volt: a tavaly szeptember 1-jei adatokhoz képest a nagyszínpadi, illetve a kamarai bérletek száma is nőtt, ami jelzi a nézők hűségét és azt a kiváló színvonalú munkát, amit a társulat tagjai hosszú évek óta végeznek.
