A sikerekkel teli nyár után optimistán várják az új évadot Nyíregyházán

Az emlékezés szomorú perceivel kezdődött a Móricz Zsigmond Színház évadnyitó társulati ülése kedden: a jelenlévők a teátrum örökös tagjára, a pár héttel ezelőtt elhunyt Hetey Lászlóra emlékeztek – a kiváló színművész felejthetetlen előadásairól egy rövid videót is láthattak a társulat tagjai. A színházi évadnyitó vidámabb témákkal folytatódott: szó esett a szabadtéri szezonról, a nyári vendégjátékokról és a pár nappal ezelőtt befejeződött VIDOR Fesztiválról is.

A színházi évadnyitón Kirják Róbert igazgató köszöntötte a társulati tagokat, támogatókat, vendégeket

Fotó: Bozsó Katalin

Sikeres nyarat követett a színházi évadnyitó

– Jó pár év kihagyás után meghívást kaptunk az Országos Színházi Találkozóra, és akik ott voltak, tudják: a Yermának nagy sikere volt, nem vagyok egyedül a véleményemmel, ami szerint díjat is érdemeltünk volna. Az előadást Gyulán, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválján is bemutattuk, ott is nagy sikerrel. Részt vehettünk a Partiumi Napokon is: Szatmárnémetibe az Aranylakodalom című darabbal érkeztünk, a közönség pedig álló vastapssal köszönte meg az élményt – mondta Kirják Róbert, a teátrum igazgatója és úgy fogalmazott: soha rosszabb nyarat!

– A Rózsakert Szabadtéri Színpadon összesen 23 előadás közül választhattak az érdeklődők, és alaposan kivettük ebből a részünket, hiszen 7 a saját előadásunk volt, amihez hozzá kell tenni a 3 Tenor nagy sikerű koncertjét is – ezeket 6500 néző látta.

– Volt hat vendégelőadás, ezek 6 ezer nézőt vonzottak, terembérlésben 4 produkciónak adott helyet a Rózsakert, ahol nyáron az átlagos nézőszám meghaladta a 900-at. A bevétel nagyon jól alakult, hiszen amíg két éve 43, tavaly pedig 72 millió forint volt, addig az idén 92 millió – mondta az igazgató.