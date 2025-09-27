2 órája
Megható pillanat: Tony Curtis unokája avatta fel a világsztár szobrát Mátészalkán
A világsztár szobra a Szalkai-Schwartz ház előtt kapott helyet. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál dramaturgiai csúcspontjaként leleplezték Tony Curtis bronzszobrát.
Tony Curtis szobra Mátészalkán
Fotó: Mátészalka Facebook-oldala
Mint ahogy arról többször is írtunk: szerdán kezdődött és ma este ér véget a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán. A fesztivál szimbolikus megkoronázása és dramaturgiai csúcspontja volt a pillanat, amikor pénteken leleplezték Tony Curtis 2 méter magas bronzszobrát a Szalkai-Schwartz ház előtt. A műalkotást Bíró Lajos, mátészalkai Munkácsy-díjas szobrászművész készítette. A szobor ünnepélyes avatásán jelen volt Tony Curtis unokája is, aki megható köszöntő beszédében kiemelte: hálás a mátészalkaiaknak azért a szeretetért és odaadásért, amellyel nagyapja emlékét őrzik és ápolják. Ez a gesztus nemcsak a művészóriás előtt tiszteleg, hanem közösségünk összetartozását és kulturális örökségünk értékét is szimbolizálja – olvasható a város közösségi oldalán.
A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál egy kulturális kavalkád
Negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta viseli Tony Curtis nevét az esemény. A mozgóképes kavalkádon számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező vesz részt, az érdeklődők negyven filmet láthatnak – 41 országból több, mint 200 filmet neveztek, az előzsűri 40 filmet válogatott be, amelyek 17 országot képviselnek.
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás!Fotók: Sipeki Péter
A filmfesztivált a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával.
