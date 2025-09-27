szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szoboravatás

2 órája

Megható pillanat: Tony Curtis unokája avatta fel a világsztár szobrát Mátészalkán

Címkék#Mátészalka#Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál#szoboravatás

A világsztár szobra a Szalkai-Schwartz ház előtt kapott helyet. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál dramaturgiai csúcspontjaként leleplezték Tony Curtis bronzszobrát.

Munkatársunktól
Megható pillanat: Tony Curtis unokája avatta fel a világsztár szobrát Mátészalkán

Tony Curtis szobra Mátészalkán

Fotó: Mátészalka Facebook-oldala

Mint ahogy arról többször is írtunk: szerdán kezdődött és ma este ér véget a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán. A fesztivál szimbolikus megkoronázása és dramaturgiai csúcspontja volt a pillanat, amikor pénteken leleplezték Tony Curtis 2 méter magas bronzszobrát a Szalkai-Schwartz ház előtt. A műalkotást Bíró Lajos, mátészalkai Munkácsy-díjas szobrászművész készítette. A szobor ünnepélyes avatásán jelen volt Tony Curtis unokája is, aki megható köszöntő beszédében kiemelte: hálás a mátészalkaiaknak azért a szeretetért és odaadásért, amellyel nagyapja emlékét őrzik és ápolják. Ez a gesztus nemcsak a művészóriás előtt tiszteleg, hanem közösségünk összetartozását és kulturális örökségünk értékét is szimbolizálja – olvasható a város közösségi oldalán

Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál: Bíró Lajos és Nicholas Curtis Tony Curtis szobra előtt
 Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál: Bíró Lajos és Nicholas Curtis Tony Curtis szobra előtt
Fotó: Mátészalka Facebook-oldala

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál egy kulturális kavalkád

Negyedik alkalommal szerveznek filmfesztivált Mátészalkán, tavaly óta viseli Tony Curtis nevét az esemény. A mozgóképes kavalkádon számtalan hazai, világhírű filmes szakember, színész, rendező vesz részt, az érdeklődők negyven filmet láthatnak – 41 országból több, mint 200 filmet neveztek, az előzsűri 40 filmet válogatott be, amelyek 17 országot képviselnek. 

Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás!

Fotók: Sipeki Péter

A filmfesztivált a Magyar Hollywood Tanács, Mátészalka önkormányzata és az Origo Film Stúdió keltette életre a Nemzeti Filmintézet támogatásával. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu