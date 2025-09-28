Négy napig Mátészalka volt Hollywood! – véget ért a Tony Curtis Nemzetközi filmfesztivál

A szombati díjátadó gálával véget a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán – a négynapos filmes kavalkádot a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzata a Nemzeti Filmintézet támogatásával immár második alkalommal szervezte meg. Az esemény méltó tisztelgés volt a világhírű, magyar származású színész születésének 100. évfordulója előtt.

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a világhírű, magyar származású művész előtt tiszteleg

Fotó: Csizmadia Gábor

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a mozi és a film ünnepe

Mátészalka ismét a magyar és a világ filmművészetének találkozóhelyévé vált. A fesztivál alkalmat teremtett arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát. A rendezvényen rangos hazai és nemzetközi filmes szakemberek vettek részt. Egyiptomból, Görögországból, Szlovákiából és Budapestről érkeztek vendégek, köztük Cakó Ferenc képzőművész, Vozár Márton zongoraművész, Dudás Viktor filmes szakújságíró, Ahmed Hamdy producer, Ramy El Gindi rendező, Riha Abdel Ghafour színész, valamint a Hunyadi történelmi televíziós sorozat alkotói: Szász Attila rendező, Gera Marina színésznő, Hargittai László vágó, Hazai Cecília producer és Veres Attila forgatókönyvíró – olvasható a fesztivál közösségi oldalán. A fesztiválon voltak filmvetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók, kiállítások, az egyik kiemelkedőbb pillanat a Tony Curtis-szobor avatása volt. A díjátadó gálát szombat este tartották – erről láthatnak fotógalériát és egy videót. Előbbi Csizmadia Gábor, utóbbi Cservenyák Olivér keze munkáját dicséri.