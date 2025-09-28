szeptember 28., vasárnap

5 órája

Négy napig Mátészalka volt Hollywood! – véget ért a Tony Curtis Nemzetközi filmfesztivál

Címkék#Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál#díjátadás#gála

A filmes kavalkádot a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzata a Nemzeti Filmintézet támogatásával immár második alkalommal szervezte meg. A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál szombat este véget ért.

Munkatársunktól
A díjátadó gálát szombat este tartották

Fotó: Csizmadia Gábor

A szombati díjátadó gálával véget a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Mátészalkán – a négynapos filmes kavalkádot a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmstúdió és Mátészalka önkormányzata a Nemzeti Filmintézet támogatásával immár második alkalommal szervezte meg. Az esemény méltó tisztelgés volt a világhírű, magyar származású színész születésének 100. évfordulója előtt. 

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a világhírű, magyar származású művész előtt tiszteleg
Fotó: Csizmadia Gábor

A Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál a mozi és a film ünnepe

Mátészalka ismét a magyar és a világ filmművészetének találkozóhelyévé vált. A fesztivál alkalmat teremtett arra, hogy a közönség és a szakma képviselői közösen ünnepeljék Tony Curtis életművét és más – magyar gyökerekkel rendelkező – hollywoodi alkotók munkásságát. A rendezvényen rangos hazai és nemzetközi filmes szakemberek vettek részt. Egyiptomból, Görögországból, Szlovákiából és Budapestről érkeztek vendégek, köztük Cakó Ferenc képzőművész, Vozár Márton zongoraművész, Dudás Viktor filmes szakújságíró, Ahmed Hamdy producer, Ramy El Gindi rendező, Riha Abdel Ghafour színész, valamint a Hunyadi történelmi televíziós sorozat alkotói: Szász Attila rendező, Gera Marina színésznő, Hargittai László vágó, Hazai Cecília producer és Veres Attila forgatókönyvíróolvasható a fesztivál közösségi oldalán. A fesztiválon voltak filmvetítések, szakmai beszélgetések, közönségtalálkozók, kiállítások, az egyik kiemelkedőbb pillanat a Tony Curtis-szobor avatása volt. A díjátadó gálát szombat este tartották – erről láthatnak fotógalériát és egy videót. Előbbi Csizmadia Gábor, utóbbi Cservenyák Olivér keze munkáját dicséri.  

Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál díjátadó gálája

Fotók: Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivál Facebook-oldala, Csizmadia Gábor

 

