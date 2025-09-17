szeptember 17., szerda

Házhoz vitte a díjat az igazgató

2 órája

Az idei VIDOR Fesztivál első díjai a Játékszínben találtak gazdára

Az idei fesztivál Brighella-, Capitano- és Dottore-díja egyaránt a Játékszínbe került, mégpedig a Rém rendes vendég című előadásért. A VIDOR elismeréseit Kirják Róbert házhoz vitte.

Munkatársunktól
Hagyomány már a VIDOR Fesztivál életében, hogy a szakmai zsűri elismeréseit a programsorozatot szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója házhoz viszi és a saját játszóhelyén adja át a díjazott társulatnak, vagy művésznek. 

A VIDOR három díja a Játékszínbe került

Az idei fesztivál Brighella-, Capitano- és Dottore-díja egyaránt a Játékszínbe került, mégpedig a Rém rendes vendég című előadásért – Kirják Róbert, a nyíregyházi teátrum igazgatója szombaton adta át a rangos elismeréseket a fővárosi színházban, a közönség előtt. A vígjáték a legjobb nagyszínpadi előadásnak járó Dottore-díjat nyerte el, a darab színpadra állításáért Cseke Péter a Capitano-díjat érdemelte ki a legjobb rendezés kategóriában, Csonka András pedig a legjobb férfi epizódszereplőnek járó Brighella-díjat vehette át. 

 

