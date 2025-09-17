2 órája
Az idei VIDOR Fesztivál első díjai a Játékszínben találtak gazdára
Az idei fesztivál Brighella-, Capitano- és Dottore-díja egyaránt a Játékszínbe került, mégpedig a Rém rendes vendég című előadásért.
Kirják Róbert, Csonka András, Bank Tamás és Cseke Péter
Fotó: Móricz Zsigmond Színház
Hagyomány már a VIDOR Fesztivál életében, hogy a szakmai zsűri elismeréseit a programsorozatot szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója házhoz viszi és a saját játszóhelyén adja át a díjazott társulatnak, vagy művésznek.
A VIDOR három díja a Játékszínbe került
Az idei fesztivál Brighella-, Capitano- és Dottore-díja egyaránt a Játékszínbe került, mégpedig a Rém rendes vendég című előadásért – Kirják Róbert, a nyíregyházi teátrum igazgatója szombaton adta át a rangos elismeréseket a fővárosi színházban, a közönség előtt. A vígjáték a legjobb nagyszínpadi előadásnak járó Dottore-díjat nyerte el, a darab színpadra állításáért Cseke Péter a Capitano-díjat érdemelte ki a legjobb rendezés kategóriában, Csonka András pedig a legjobb férfi epizódszereplőnek járó Brighella-díjat vehette át.
