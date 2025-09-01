Beszélgetés, ünneplés, majd válás: a VIDOR-on járt a népszerű házaspár

Hiányzik neki a zene

Felesége, Puskás-Dallos Bogi úgy érzi, a pályája elején tart. A zenekarával most nem írnak dalokat és nem is koncerteznek, hiszen otthon van a kisfiával, ehelyett podcasteket készít, influenszerként van jelen az online térben, de vágyik arra, hogy újra zenéljen. – Sokszor dobtak már a mélyvízbe, és van, amikor ez annyira fáraszt, hogy vágyom a komfortzónámba.

Megéltem kudarcokat is, és tudom, hogy ebben a szakmában mindenki lecserélhető. Ezért szeretném én magam irányítani a karrieremet, s megtalálni a saját közösségemet.

– Amikor kevesebb az önbizalmam, kicsúsznak a dolgok a kezem közül, de most fókuszált vagyok, s pontosan tudom, merre tartok. Nagyon sok tervem van, mert szeretném, ha olyan dalok vagy műsorok kerülnének ki a kezem alól, amelyek megmutatják, hogy mit gondolok a világról, s amelyek a lenyomatai annak, aki vagyok. Persze, ha esetleg azt látom majd, hogy Ábelnek ez nem jó, lemondok ezekről, hiszen a mi életünkben ő a legfontosabb – fogalmazott.

A kisfiuk a tanítómesterük

Mint mondták, a kisfiuk születése sokat változtatott a személyiségükön és a kapcsolatukon is. Ahogy fogalmaztak: Ábel az ő tanítómesterük. Bogi az első perctől teret adott a férjének, hogy ne érezze magát kirekesztve a szülői feladatokból, abban pedig, hogy sok mindent meg tudtak őrizni magukból, a nagyszülőknek óriási a szerepük, hiszen eljutnak kettesben színházba, koncertre és a Volt öt évünk című darabot is elkészíthették. Elfogadták, hogy a saját életükben immár nem ők a legfontosabbak, és így lett teljes az életük.