VIDOR Fesztivál 2025

56 perce

Beszélgetés, ünneplés, majd válás: a VIDOR-on járt a népszerű házaspár

Címkék#Vidor Fesztivál#Dallos Bogi és Puskás Peti#beszélgetés

Az ország egyik legnépszerűbb művész házaspárja a napokban Nyíregyházán járt. A VIDOR Fesztiválon léptek fel, előtte a Többszemközt című műsor vendégei voltak.

Száraz Anita
Puskás-Dallos Peti és felesége, Puskás-Dallos Bogi Nyíregyházán jártak

Fotó: Bozsó Katalin

Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi Nyíregyházán, a VIDOR Fesztiválon ünnepelték a 4. házassági évfordulójukat. Szerda délután a Többszemközt című műsorban Kováts Dénessel beszélgettek, este pedig elváltak – szerencsére csak a Volt öt évünk című darabban, amit a nagyszínpadon mutattak be. Peti empatikus, érzékeny és gondoskodó, Bogi pedig bátor és jó a humora – ezt mondták egymásról a Bencs Villában tartott beszélgetős délutánon, ahol természetesen szóba került a karrier, a család, de a terveikről is meséltek.    

A VIDOR Fesztiválon lépett fel Puskás-Dallos Peti és felesége, Bogi
A VIDOR Fesztiválon kétszer is találkozhattak az érdeklődők Puskás-Dallos Petivel és feleségével, Bogival
Fotó: Bozsó Katalin

A VIDOR közkedvelt művész házaspárja

A jó hangulatú, vidám beszélgetésen elhangzott: az X-Faktor című tehetségkutató műsorban ismerkedtek meg, és ahogy Peti fogalmazott: már akkor feltűnt neki, hogy ha úgy adódott, Bogi nagyon helyretette őt és a többi zsűritagot. Mint mondta, azóta is csodálja felesége azon képességét, hogy minden helyzetben azonnal tudja, mit kell tenni, hogyan kell viselkedni. Közel fél év kellett ahhoz, hogy Bogi észrevegye: az, ami köztük van, több mint barátság – ahogy nevetve mesélte, Peti nagyon nyomulós, de ő azt gondolta, mindenkivel ilyen. Azóta a lehető legnagyobb harmóniában élnek, kisfiuk, Ábel születésével pedig igazi családdá váltak. 

Tizenkét év köztük a korkülönbség, de azt mondták, ennek nem érzik hátrányát. Nagyon sok ponton kapcsolódik a munkájuk, egyforma az értékrendjük, s mivel Peti számos olyan dolgon van már túl, ami a felesége életében csak most következik, rengeteg jó tanáccsal tudja segíteni a pályáját. Abban is egyetértenek, hogy több lábon kell állni, hiszen így nem érheti őket kellemetlen meglepetés. – Édesapám színész – Puskás Tivadar 20 éven át volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja, a szerk. –, és emlékszem arra az időszakra, amikor megszűnt az Arany János Színház, s több vidéki színház között rohangált, hogy meg tudjunk élni.

 Én próbálok a szakmai életemet tekintve nagyon tudatos lenni, s a helyén kezelni a sikert. Tudom, hogy a televíziós műsorok hatalmas nézettséget hoznak, de ez a fajta ismertség illékony.

– A színház az életem egyik legfontosabb pillére: tíz éven át görcs volt bennem a bizonyítási vágy miatt, ma viszont már alig várom, hogy felmenjek a színpadra. Élvezettel csinálom, de tudom, hogy most jött el az az időszak, amikor színészként át kell magam pozícionálnom, hiszen a fiatal bonviván-korszaknak vége, és a zenében is meg kell újulni, hiszen rocksztár helyett immár családapa vagyok – mondta Peti.

Hiányzik neki a zene

Felesége, Puskás-Dallos Bogi úgy érzi, a pályája elején tart. A zenekarával most nem írnak dalokat és nem is koncerteznek, hiszen otthon van a kisfiával, ehelyett podcasteket készít, influenszerként van jelen az online térben, de vágyik arra, hogy újra zenéljen. – Sokszor dobtak már a mélyvízbe, és van, amikor ez annyira fáraszt, hogy vágyom a komfortzónámba. 

Megéltem kudarcokat is, és tudom, hogy ebben a szakmában mindenki lecserélhető. Ezért szeretném én magam irányítani a karrieremet, s megtalálni a saját közösségemet. 

– Amikor kevesebb az önbizalmam, kicsúsznak a dolgok a kezem közül, de most fókuszált vagyok, s pontosan tudom, merre tartok. Nagyon sok tervem van, mert szeretném, ha olyan dalok vagy műsorok kerülnének ki a kezem alól, amelyek megmutatják, hogy mit gondolok a világról, s amelyek a lenyomatai annak, aki vagyok. Persze, ha esetleg azt látom majd, hogy Ábelnek ez nem jó, lemondok ezekről, hiszen a mi életünkben ő a legfontosabb – fogalmazott.        

A kisfiuk a tanítómesterük

Mint mondták, a kisfiuk születése sokat változtatott a személyiségükön és a kapcsolatukon is. Ahogy fogalmaztak: Ábel az ő tanítómesterük. Bogi az első perctől teret adott a férjének, hogy ne érezze magát kirekesztve a szülői feladatokból, abban pedig, hogy sok mindent meg tudtak őrizni magukból, a nagyszülőknek óriási a szerepük, hiszen eljutnak kettesben színházba, koncertre és a Volt öt évünk című darabot is elkészíthették. Elfogadták, hogy a saját életükben immár nem ők a legfontosabbak, és így lett teljes az életük.  

 

