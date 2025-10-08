Szereted az olasz dalokat? És az Anconai szerelmeseket? Akkor szombaton a Szindbádban a helyed!

– Szeretnénk, ha az est vendégei úgy éreznék magukat, mintha egy olasz étteremben ülnének, ahol egy bárzongorista és két énekesnő varázslatos hangulatot teremt, s ahol egy idő után mindenki közösen dúdolja a gyönyörű dallamokat – ezzel invitál minden érdeklődőt október 11-én, szombaton 17.30-ra a Szindbád Rendezvényterembe Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei zenés estjükön az olasz könnyűzene legszebb slágereivel várják a közönséget. Az Anconai szerelmesek Nyíregyházán mindig is a legkedveltebb előadások közé tartozott, így a legendás musical népszerű dalai sem hiányozhatnak az est programjából.

Kiss Eszter Júlia és Szabó Nikolett az Anconai szerelmesek című előadás népszerű slágereit is előadja szombaton

Fotó: Színház

Anconai szerelmesek: mind a ketten nagyon szerették az előadást

Az olasz dalok, illetve a nyíregyházi teátrum egyik legnépszerűbb zenés darabjának kedvelői sem fognak csalódni! Utóbbiból elhangzik a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is, ezek mellett az olasz könnyűzene örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, Toto Cutogno legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso is. Ez utóbbiakat olasz nyelven hallhatja a közönség, az Anconai-dalokat pedig magyarul, hiszen az előadásban is így hangzanak el. A nagysikerű előadásból ismert számokat a művészek áthangszerelik és új köntösbe öltöztetik, hogy egy újfajta előadásmódban találkozzanak a dalokkal a nézők. A két csodálatos színésznővel podcast-adásunkban beszélgettünk, s nemcsak az olasz estről esett szó: elmesélték, milyen szerepek állnak hozzájuk közel, felejthetetlen emlékek is szóba kerültek és persze az is, milyen élmény volt számukra az Anconai szerelmesek című előadás.

– Az volt az évad utolsó premierje, s a darabot a Rózsakert Szabadtéri Színpadon mutattuk be, annak a helynek pedig különleges ereje van, színészként elementárisabb élményt jelent

– fogalmazott Szabó Nikolett és hozzátette: a történet szerint ő egy magyar lány, aki kikerül Olaszországba, de mivel sok a hasonlóság az olasz és a magyar habitus között, viszonylag egyszerűen tud asszimilálódni. Nem áll távol tőle ez a mentalitás, éppen ezért komfortosan érezte magát Viktória szerepében. Kiss Eszter Júlia is élvezte a próbafolyamatot, ahogy az előadást is. Egyrészt azért, mert a darabot az a Keszég László állította színpadra, akivel a Spamalot avagy a gyalog galopp című musicalben már dolgozott együtt, másrészt pedig azért, mert Horváth Viktor volt a partnere, akivel nagyon jó viszonyban vannak – mint mondta, minden adott volt ahhoz, hogy otthonosan érezze magát Luciaként.