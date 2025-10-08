46 perce
Szereted az olasz dalokat? És az Anconai szerelmeseket? Akkor szombaton a Szindbádban a helyed!
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kiváló színésznői zenés estre készülnek. Szombaton a Szindbád Rendezvénytermében az Anconai szerelmesek című darabból is elhangoznak majd részletek.
Az Anconai szerelmesek a nyíregyházi színház egyik legnépszerűbb előadása
Fotó: Színház
– Szeretnénk, ha az est vendégei úgy éreznék magukat, mintha egy olasz étteremben ülnének, ahol egy bárzongorista és két énekesnő varázslatos hangulatot teremt, s ahol egy idő után mindenki közösen dúdolja a gyönyörű dallamokat – ezzel invitál minden érdeklődőt október 11-én, szombaton 17.30-ra a Szindbád Rendezvényterembe Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei zenés estjükön az olasz könnyűzene legszebb slágereivel várják a közönséget. Az Anconai szerelmesek Nyíregyházán mindig is a legkedveltebb előadások közé tartozott, így a legendás musical népszerű dalai sem hiányozhatnak az est programjából.
Anconai szerelmesek: mind a ketten nagyon szerették az előadást
Az olasz dalok, illetve a nyíregyházi teátrum egyik legnépszerűbb zenés darabjának kedvelői sem fognak csalódni! Utóbbiból elhangzik a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is, ezek mellett az olasz könnyűzene örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, Toto Cutogno legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso is. Ez utóbbiakat olasz nyelven hallhatja a közönség, az Anconai-dalokat pedig magyarul, hiszen az előadásban is így hangzanak el. A nagysikerű előadásból ismert számokat a művészek áthangszerelik és új köntösbe öltöztetik, hogy egy újfajta előadásmódban találkozzanak a dalokkal a nézők. A két csodálatos színésznővel podcast-adásunkban beszélgettünk, s nemcsak az olasz estről esett szó: elmesélték, milyen szerepek állnak hozzájuk közel, felejthetetlen emlékek is szóba kerültek és persze az is, milyen élmény volt számukra az Anconai szerelmesek című előadás.
– Az volt az évad utolsó premierje, s a darabot a Rózsakert Szabadtéri Színpadon mutattuk be, annak a helynek pedig különleges ereje van, színészként elementárisabb élményt jelent
– fogalmazott Szabó Nikolett és hozzátette: a történet szerint ő egy magyar lány, aki kikerül Olaszországba, de mivel sok a hasonlóság az olasz és a magyar habitus között, viszonylag egyszerűen tud asszimilálódni. Nem áll távol tőle ez a mentalitás, éppen ezért komfortosan érezte magát Viktória szerepében. Kiss Eszter Júlia is élvezte a próbafolyamatot, ahogy az előadást is. Egyrészt azért, mert a darabot az a Keszég László állította színpadra, akivel a Spamalot avagy a gyalog galopp című musicalben már dolgozott együtt, másrészt pedig azért, mert Horváth Viktor volt a partnere, akivel nagyon jó viszonyban vannak – mint mondta, minden adott volt ahhoz, hogy otthonosan érezze magát Luciaként.
Zenés vagy inkább prózai?
Arra a kérdésre, hogy a prózai vagy a zenés darabok állnak-e hozzájuk közelebb, Nikolett azt mondta: mielőtt Nyíregyházára jött, Kaposváron 5 éven át a prózai szerepek mellett inkább operetteket játszott. Már az egyetem alatt is képezte a hangját, nagy örömére a kaposvári színháznál is volt állandó hangképző tanár, akihez rendszeresen járt, ez a lehetőség pedig Nyíregyházán is a rendelkezésére áll.
Ennek akkor tapasztalta meg az előnyeit, amikor át kellett vennie a Nők az idegösszeomlás szélén című musical főszerepét. Ahogy fogalmazott: az előadás vízválasztó volt a számára.
– Nagyon gyorsan kellett változtatnom azon a technikán, amit addig alkalmaztam az éneklésben, és nem is voltam teljesen elégedett magammal. Bár korábban azt hittem, hogy tudok énekelni, itt azt éreztem, hogy mégsem. Elgondolkoztam azon, hogy biztosan nekem való-e a zenés színjátszás, mindamellett, hogy magát az előadást nagyon szerettem.
Nem voltam biztos abban, hogy meg van-e ehhez a tudásom, a képességem, de aztán erőt vettem magamon, és elhatároztam, hogy nem futamodok meg.
– Egy kicsit komfortosabban érzem magam prózai szerepekben, ettől függetlenül szeretem a zenés színházat és remélem, lesz még rá alkalmam, hogy ilyen darabban játsszak. Azért élvezem, mert érzem, hogy van még hova fejlődnöm. Nem mintha prózában nem lenne, de művészként motivál, hogy tudom: van miért küzdenem.
Mielőtt Kiss Eszter Júlia a nyíregyházi színházhoz szerződött, csak zenés darabban játszott. Itt is ilyen előadásokkal kezdett – Misi mókus, majd a Kapj el, ha tudsz! –, de közben be kellett állnia a Ma este megbukunk című vígjátékba. – Abban egyetlen hangot sem kellett énekelnem, és nagyon élveztem – fogalmazott és hozzátette: a zenés színjátszás mást kíván meg a színművésztől, mint a prózai, hiszen a két játékstílus nagyon különbözik egymástól.
– A zenés daraboknál sok minden adott: a hangterjedelem, a dalok, egy operettben például tudod, hogyan kell viselkednie a naivának, a primadonnának vagy a szubrettnek, ettől pedig nem igazán lehet eltérni.
– A prózai szerepeket viszont úgy alakítod, ahogy neked jó és ahogy a rendezés megkívánja, ettől ez a műfaj sokszínűbb és szabadabb, ahol a színész jobban megmutathatja a saját egyéniségét.
– Ha választani kellene, a próza mellett tenném le a voksom, mert rétegezettebben lehet játszani, de a zenés daraboktól sem szeretnék eltávolodni – mondta Kiss Eszter Júlia, aki bár még nagyon fiatal, számos nagy színházi élmény áll mögötte.
Tavaly például a VIDOR Fesztiválon együtt énekelhetett Hegedűs D. Gézával a Szindbád színpadán és látszott rajta: óriási adományként éli ezt meg. – Hatalmas öröm egy színpadon állni egy ilyen fantasztikus művésszel és úgy énekelni vele például a Padlás egy dalát, hogy tudom: ő már az eredeti szereposztásban is benne volt. Ezt a pillanatot nagyon magas polcra tettem a vitrinben, mert ez nem mindenkinek adatik meg. Volt még egy hasonló élményem, amikor Bodrogi Gyuszi bácsival játszhattam együtt: fantasztikus a humora, és annyi energiája van, mint a mellette lévő 20 éveseknek összesen – tette hozzá.
Olyan kommandós akció volt Szabolcsban, hogy ingyen mozizott az utca! Fogták és vitték a milliós bűnözőket – videó
Erre senki sem számított! Révész Attila mellette teheti le a voksát: új edző Kisvárdán
A vénasszonyok nyara még tart, de már a front is kopogtat – mutatjuk, mire számíthatunk!