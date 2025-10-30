Ragyogó címet visel a látványos tárlat: Ábránd és szenvedély

A festőművész mentora és jó barátja, Korbely István nyitotta meg a napokban Benczúr-Benke Mária Ábránd és szenvedély című kiállítását, majd Szuromi Zoltán zongorista mellett Korbely István gitárjátékával is hozzájárult a kulturális esemény színvonalának emeléséhez. A harsány színekkel dolgozó festőművész képei valósággal beragyogják a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjét – egészen november 21-éig.

Benczúr-Benke Mária: Sugallat

Fotó: Fintor József magánarchívuma

Benczúr-Benke Mária sokoldalú tehetség

A tárlatra ellátogató érdeklődőket rövid, de tartalmas bemutatkozó fogadja Benczúr-Benke Máriáról, aki Szarvason született, és kora gyermekkora óta rajzol. A szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, 1981 és 1997 között grafikusként tevékenykedett, alkotásai lézerrajzfilmben és keresztrejtvényújságokban is megjelentek.

Benczúr-Benke Mária: Pávaszem

Fotó: Fintor József magánarchívuma

Nyolc éve textilszobrászattal is foglalkozik; 2018-ban megjelent „A férfi, aki befészkelte magát az életembe” című regénye. Emellett mondókás könyvet is publikált, saját illusztrációval. Öt esztendeje fordult a festészet felé, kedveli az absztrakt és a modern stílust. Lenyűgözi a természet szépsége, szívesen választja témának a tájábrázolást.

Benczúr-Benke Mária: Báj és küllem című szobra Fotó: Fintor József magánarchívuma

Az absztrakt csendélet és a nonfiguratív ábrázolásmód is gyakorta szerepel művészetében, figurális képei ugyancsak hűen tükrözik egyediségét. Kollázsainak, vegyes technikával készült festményeinek, valamint olaj- és akrilképeinek látványos, közös jellemzője az élénk színek használata.