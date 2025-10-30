október 30., csütörtök

Alfonz névnap

16°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Ragyogó címet visel a látványos tárlat: Ábránd és szenvedély

Címkék#Benczúr-Benke Mária#Korbely István#Ábránd és szenvedély

Festménykiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. Benczúr-Benke Mária munkái november 21-éig tekinthetők meg.

Ragyogó címet visel a látványos tárlat: Ábránd és szenvedély

Benczúr-Benke Mária: Ellopott pillanat

Fotó: Fintor József magánarchívuma

A festőművész mentora és jó barátja, Korbely István nyitotta meg a napokban Benczúr-Benke Mária Ábránd és szenvedély című kiállítását, majd Szuromi Zoltán zongorista mellett Korbely István gitárjátékával is hozzájárult a kulturális esemény színvonalának emeléséhez. A harsány színekkel dolgozó festőművész képei valósággal beragyogják a Váci Mihály Kulturális Központ földszintjét – egészen november 21-éig.

Benczúr-Benke Mária
Benczúr-Benke Mária: Sugallat
Fotó: Fintor József magánarchívuma

Benczúr-Benke Mária sokoldalú tehetség

A tárlatra ellátogató érdeklődőket rövid, de tartalmas bemutatkozó fogadja Benczúr-Benke Máriáról, aki Szarvason született, és kora gyermekkora óta rajzol. A szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett, 1981 és 1997 között grafikusként tevékenykedett, alkotásai lézerrajzfilmben és keresztrejtvényújságokban is megjelentek. 

Benczúr-Benke Mária: Pávaszem
Fotó: Fintor József magánarchívuma

Nyolc éve textilszobrászattal is foglalkozik; 2018-ban megjelent „A férfi, aki befészkelte magát az életembe” című regénye. Emellett mondókás könyvet is publikált, saját illusztrációval. Öt esztendeje fordult a festészet felé, kedveli az absztrakt és a modern stílust. Lenyűgözi a természet szépsége, szívesen választja témának a tájábrázolást.

Benczúr-Benke Mária: Báj és küllem című szobra Fotó: Fintor József magánarchívuma

Az absztrakt csendélet és a nonfiguratív ábrázolásmód is gyakorta szerepel művészetében, figurális képei ugyancsak hűen tükrözik egyediségét. Kollázsainak, vegyes technikával készült festményeinek, valamint olaj- és akrilképeinek látványos, közös jellemzője az élénk színek használata. 

Benczúr-Benke Mária: Tavaszi ábránd
Fotó: Fintor József magánarchívuma

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu