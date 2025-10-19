2 órája
Páratlan sikersorozat előtt áll a nyíregyházi előadás: ezt mindenkinek látnia kell!
Az előadás tele van szeretettel, humorral, energiával, a kiváló szereplőválasztásnak köszönhetően pedig lenyűgöző alakításokkal. A dzsungel könyve a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház legújabb sikerdarabja.
Az előadást Rák Zoltán állította színpadra
Fotó: Kelet-Magyarország/Sipeki Péter
Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk, Rák Zoltán rendezésében a Dzsungel könyve Nyíregyházán páratlan sikersorozat előtt áll: kicsik és nagyok kedvence lesz, ez egészen biztos!
A dzsungel könyve tele van szeretettel, humorral
Nehezen induló reggelek, a gyereknevelés nyűgjei, atyai pofonok, vitás kérdések, elintézésére váró ügyek, vérre menő konfliktusok, számító, hazug ellenfelek, megbonthatatlan barátságok és a mindent elsöprő szerelem érzése. Sokunk életének jellemzői az előbb felsorolt helyzetek, kapcsolatok, amelyek érdekes módon a farkasok, medvék, majmok, tigrisek, párducok mindennapjaiból sem hiányoznak. Igaz, a dzsungel-társadalom tagjaiként ők szigorú törvények szerint élnek, és nem szállnak szembe azzal, amit az ösztöneik diktálnak.
A világuk kemény, szigorú, áthághatatlan, de őszinte: mindenki tudja, hogy a másikkal szemben állva mire számíthat. Nem akarják többnek, jobbnak, okosabbnak vagy bátrabbnak feltüntetni magukat, mint amilyenek, s ha gondjuk van egymással, azt szemtől szemben rendezik.
Beszél hozzájuk a szél, értik a madarak dalát, ismernek minden egyes falevelet, s csörgedező patak vízcseppjeit. Ha itt az idő, megbékélnek az elmúlással, és arra is van megoldásuk, amikor egy kisfiú csöppen közéjük. Befogadják, tanítgatják, megvédik, ha veszély fenyegeti, de azt is tudják, mikor kell elengedni. Mindez ott íródik a Dzsungel könyve lapjain, amit a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház jóvoltából immár mi is olvashatunk.
Nagyszerű ez a könyv! Tele van szeretettel, humorral, energiával, a kiváló szereplőválasztásnak köszönhetően pedig lenyűgöző alakításokkal.
Urmai Gábor remekel a mindig morgó bölcs tanító, Balu szerepében, Kuthy Patrícia tökéletes mint anyáskodó fekete párduc, Gulyás Attila Sír Kánja erőteljes és bosszúszomjas, a farkasfalkát Illyés Ákos igazi vezérként irányítja. Kovács Balázs a titokzatos Ká bőrébe bújva brillírozik, Tóth Károly mókás a tetemekre vágyó dögkeselyű szerepében, de Gyuris Tibor, Fridrik Noémi és Bogdán Vivien is kiváló alakítással járul hozzá az előadás hatalmas sikeréhez, Kerék Benjámin pedig olyan profizmussal alakítja a farkasok között nevelkedő Mauglit, mintha ez lenne a sokadik musicalfőszerepe. Ugyanolyan varázslatként éli meg a gyerekkorát, mintha azt emberek között töltené, hiszen családra talál. Befogadják, terelgetik: szeretik. És aztán ahogy ez sokszor lenni szokott, csalódnia kell. Az emberi társadalom hazugságaival szemben kis híján alulmarad, de megérkezik az életébe az az érzés, ami miatt mégsem a dzsungelt választja: a szerelem. Őszinte, egyenes, kiáll magáért és másokért, az adott szavát pedig akár az élete árán is megtartja. Ezt tanulta a dzsungelben, mert bár első hallásra furcsának tűnhet, de őt az állatok tanították emberségre.
Mintha egy szeretetbuborékban ülnénk
Békés Pál szövege kedves, vicces, tele van imádnivaló szófordulatokkal: a néző úgy érzi, mintha egy hatalmas szeretetbuborékban ülne két és fél órán át. Dés László jól ismert dalait – Geszti Péter dalszövegei fenomenálisak – együtt énekli a közönség a színészekkel, a látványvilág pedig annyira élő, hogy nem esik nehezünkre a dzsungelbe képzelni magunkat. Él és lüktet a színpad, a koreográfia (Czakó Máté) állati jó!
Az előadást a gyerekek is nagyon élvezik, hiszen fantasztikusak a jelmezek (Cselényi Nóra), a díszletek (Zöldy Z. Gergely), a fények, a dalok szeretetteljes hangulata pedig magával ragadja a nézőket, ám a darab legfőbb mondanivalóját a felnőttek értik meg igazán.
Mert már megtapasztalták, hogy milyen megélni, ha öregszel, és lecserélnek, ha a kincsért, vagyonért, hatalomért mindenen és mindenkin átgázolók vesznek körül, ha előbb befogad, majd kitaszít magából egy csapat, ahol biztonságban érezted magad. Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk, Rák Zoltán rendezésében a Dzsungel könyve Nyíregyházán páratlan sikersorozat előtt áll. Nézőként még szívesen húztam volna egy kicsit az előadást, hogy tovább lehessek része ennek az őszinte, tiszta, emberi manipulációktól mentes közösségnek. A nyíregyházi teátrum Padlás című előadásán ülve éreztem hasonlót, mint most: szívesen beköltöznék ebbe a dzsungelbe, mert sokkal jobb helynek tűnik, mint a színház falain kívüli világ.
