október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+11
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Olvasópróba

1 órája

Fergeteges komédiára készül a nyíregyházi színház

Címkék#olvasópróba#Móricz Zsigmond Színház#komédia

A Ne most, drágám egy frenetikus bohózat, ami tökéletes kikapcsolódást garantál. A komédia olvasópróbáját megtartották, a bemutató november végén lesz.

Munkatársunktól

A múlt hét elején tartották a Ne most, drágám! című előadás olvasópróbáját a Móricz Zsigmond Színházban – a komédia premierjét november 29-én, szombaton tartják a nagyszínpadon. Exkluzív bundák, kacér nők, felajzott férfiak, és megannyi bonyodalom, ami lavinaként zúdul a szereplőkre. Mire van még szükség egy frenetikus bohózathoz? A nézőkre, akik kiélvezik a helyzetkomikumokkal átszőtt kalamajka minden pillanatát.

A Ne most, drágám című komédia olvasópróbáját a hét elején tartották
A Ne most, drágám című komédia olvasópróbáját a hét elején tartották 
Fotó: Sipeki Péter

Komédia a javából!

A komédia főszereplője a női bundaszalont üzemeltető Gilbert, aki nagykanállal falja a nőket. Ezen elfoglaltságának teljeskörű élvezetéhez csak annyi szükséges, hogy a felesége elutazzon. Ez az alkalom éppen megadatik neki, nem rest hát élni a lehetőséggel. Persze kell egy csendestárs, aki mindent tud, és tartja a frontot, na meg a száját is, ha kell: ő Arnold. A probléma csupán annyi, hogy Arnold tökéletes balfék, és egyetlen kis probléma is elég ahhoz, hogy nagy baj kerekedjen belőle... - és persze keveredik is. A komédiát Mészáros Tibor állítja színpadra. 
Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ne most, drágám! olvasópróba

Fotók: Sipeki Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu