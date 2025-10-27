Fergeteges komédiára készül a nyíregyházi színház

A múlt hét elején tartották a Ne most, drágám! című előadás olvasópróbáját a Móricz Zsigmond Színházban – a komédia premierjét november 29-én, szombaton tartják a nagyszínpadon. Exkluzív bundák, kacér nők, felajzott férfiak, és megannyi bonyodalom, ami lavinaként zúdul a szereplőkre. Mire van még szükség egy frenetikus bohózathoz? A nézőkre, akik kiélvezik a helyzetkomikumokkal átszőtt kalamajka minden pillanatát.

A Ne most, drágám című komédia olvasópróbáját a hét elején tartották

Fotó: Sipeki Péter

Komédia a javából!

A komédia főszereplője a női bundaszalont üzemeltető Gilbert, aki nagykanállal falja a nőket. Ezen elfoglaltságának teljeskörű élvezetéhez csak annyi szükséges, hogy a felesége elutazzon. Ez az alkalom éppen megadatik neki, nem rest hát élni a lehetőséggel. Persze kell egy csendestárs, aki mindent tud, és tartja a frontot, na meg a száját is, ha kell: ő Arnold. A probléma csupán annyi, hogy Arnold tökéletes balfék, és egyetlen kis probléma is elég ahhoz, hogy nagy baj kerekedjen belőle... - és persze keveredik is. A komédiát Mészáros Tibor állítja színpadra.

