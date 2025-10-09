október 9., csütörtök

Fantasztikus siker!

2 órája

Krasznahorkai László Nobel-díja ünnep az egész magyar irodalom számára – véli a nyíregyházi író, Kováts Judit

Ez az elismerés mindannyiunk öröme, akik magyar szóval próbáljuk megérteni a világot – fogalmazott a neves nyíregyházi író, Kováts Judit, miután megtudta, hogy magyar szerzőnek ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat. Krasznhorkai László a „lenyűgöző és látnoki műveiért” kapta meg a díjat.

Száraz Anita

Óriási siker: Krasznahorkai László kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, az indoklás szerint „a lenyűgöző és látnoki műveiért, amelyek az apokaliptikus terror közepette mutatják meg a művészet erejét”. A Kossuth-díjas író 2015-ben elnyerte a Nemzetközi Man Booker-díjat, 2019-ben pedig a legjobb fordítás kategóriában az amerikai Nemzeti Könyvdíjat. Nemzetközi szinten az egyik legismertebb és legelismertebb magyar szerző. A Nobel-díj történetében eddig csak egyszer díjaztak magyar szerzőt: 2002-ben Kertész Imre nyerte el az elismerést. 

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat
Fotó: Libri.hu

Krasznahorkai László lenyűgöző képi erővel rendelkezik 

Krasznahorkai László 1954. január 5-én született Gyulán. Első írása a Mozgó Világban jelent meg 1977-ben, az irodalmi köztudatba 1985-ben robbant be a Sátántangó című regényével. Tarr Béla állandó alkotótársa lett: a neves rendező szinte kizárólag az ő könyveiből, illetve forgatókönyveiből készítette filmjeit, köztük a világhírű Sátántangót. Krasznahorkai hosszabb-rövidebb ideig élt Németországban, Franciaországban, az USA-ban, de Japánban is. Amikor 2021-ben Osztrák Állami díjat kapott, ezt írták az indoklásban: „egyedülálló stílusú, lenyűgöző képi kifejező erővel rendelkező, a valós és szürreális jelenetek megtalálásában gátlástalan, hűvös iróniával és éles elmével megírt regényei és elbeszélései jól átgondoltak, tökéletesen megírtak és világosan megkomponáltak”.

A nyelv nem eszköz, hanem maga a valóság  

– Amikor megtudtam a hírt, örültem, ujjongtam, egyszerűen boldog voltam – ezt mondta pár perccel a bejelentés után a sikeres nyíregyházi író, Kováts Judit és hozzátette: úgy gondolja, hogy a Krasznahorkai László kivételes életművéért járó díj ünnep az egész magyar irodalom számára. 

 A művei nemcsak a magyar, hanem a világirodalom különleges alkotásai már régóta: lassú áradású mondatai, kristálytiszta látásmódja a létezés határvidékeit térképezik fel.

– A Sátántangó, Az ellenállás melankóliája vagy a Báró Wenckheim hazatér nem pusztán regények, hanem prózába sűrített létfilozófiák. Ő az a szerző, aki végtelen türelemmel, következetesen építette fel saját univerzumát, amelyben a nyelv nem eszköz, hanem maga a valóság. Krasznahorkai László Nobel-díja megerősít engem abban a hitben, hogy az irodalomnak ma is van ereje – a maga eszközeivel képes hatni az emberekre. Úgy érzem, hogy ez a díj mindannyiunk öröme, akik magyar szóval próbáljuk megérteni a világot – fogalmazott a neves szerző, aki szerint büszkének kell lennünk arra, hogy alig több mint két évtizeden belül két magyar író kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. 

 

