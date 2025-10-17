október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

3 órája

Krúdy-kultusz Nyíregyházán (fotókkal, videóval)

Címkék#Nyíregyháza#Krúdy Gyula#szobor#Szent István utca#megemlékezés

Ünnepi megemlékezés volt Nyíregyházán a Krúdy-nap keretén belül. Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál

Szon.hu

Krúdy Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán. Szent István utcai szülőházának falán ma is tábla őrzi emlékét. 

Krúdy Gyula: megemlékezés Nyíregyházán.
Krúdy Gyula szobra, Nyíregyháza
Fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Nyíregyházán 2011 óta minden évben a Krúdy-nap keretén belül idézik fel a Szindbád írójának életét, munkásságát. 

Krúdy-kiállítás

Fotók: Bozsó Katalin

Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál

Október 17-én, pénteken kulturális programok repítették vissza az emlékezni vágyókat a 19. század végére és a 20. század első éveibe. Volt megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál, a Szent István utcán, illetve az író egykori iskolájánál, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnál. Ünnepi megemlékezés volt a Bessenyei téri Krúdy-szobornál és kiállítás nyílt a Kállay Gyűjteményben.  

Krúdy koszorúzás

Fotók: Bozsó Katalin

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu