Krúdy-kultusz Nyíregyházán (fotókkal, videóval)

Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál

Október 17-én, pénteken kulturális programok repítették vissza az emlékezni vágyókat a 19. század végére és a 20. század első éveibe. Volt megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál, a Szent István utcán, illetve az író egykori iskolájánál, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnál. Ünnepi megemlékezés volt a Bessenyei téri Krúdy-szobornál és kiállítás nyílt a Kállay Gyűjteményben.