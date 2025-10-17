1 órája
Krúdy-kultusz Nyíregyházán (fotókkal, videóval)
Ünnepi megemlékezés volt Nyíregyházán a Krúdy-nap keretén belül. Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál
Krúdy Gyula 1878. október 21-én született Nyíregyházán. Szent István utcai szülőházának falán ma is tábla őrzi emlékét.
Nyíregyházán 2011 óta minden évben a Krúdy-nap keretén belül idézik fel a Szindbád írójának életét, munkásságát.
Krúdy-kiállításFotók: Bozsó Katalin
Koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál
Október 17-én, pénteken kulturális programok repítették vissza az emlékezni vágyókat a 19. század végére és a 20. század első éveibe. Volt megemlékezés, koszorúzás Krúdy Gyula szülőházánál, a Szent István utcán, illetve az író egykori iskolájánál, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnál. Ünnepi megemlékezés volt a Bessenyei téri Krúdy-szobornál és kiállítás nyílt a Kállay Gyűjteményben.
Krúdy koszorúzásFotók: Bozsó Katalin
