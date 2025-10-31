A nyíregyházi színház népszerű művészei mesélnek a bornak

Ákos, a Follow The Flow, Dánielfy Gergő, Mester Tamás és Tompos Kátya szerzeményei is elhangoznak november 15-én, szombaton 17 órától a Szindbád Rendezvényteremben, ahol Gulyás Attila és Tar Dániel a Mesélek a bornak című műsorukkal várják a közönséget.

Fotó: Színház

A Móricz Zsigmond Színház színművészei a Mesélek a bornak című koncertjükön népszerű magyar és nemzetközi popslágerekkel lépnek színpadra a Szindbád Rendezvényteremben, élőzenekaros kísérettel. A koncerten ismert hazai előadók dalai hangzanak el – többek között Ákos, a Follow The Flow, Dánielfy Gergő, Mester Tamás és Tompos Kátya szerzeményei. A nemzetközi repertoárban Tom Odell, James Arthur, Juanes és Gustavo Lima slágerei is helyet kapnak, sőt, a Sandman-sorozat emlékezetes zenéi is megszólalnak. A sokszínű zenei válogatás és az élőzenekari hangzás igazi kikapcsolódást kínál a könnyűzene kedvelőinek.

