Évadkampányával nyerte el a rangos díjat a Móricz Zsigmond Színház

A Nemzeti Színházban a „Színházat vegyenek" Marketing Konferencia záróeseményeként a napokban elismeréseket adott át Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Fülöp Péter, a Magyar Teátrumi Társaság ügyvezető titkára. Díjazták a Móricz Zsigmond Színház évadkommunikációs kampányát is!

A díjat a Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert vette át

Fotó: Színház

A Móricz Zsigmond Színház évadkommunikációs kampánya díjat ért

A díj célja, hogy elismerje a színházak leginnovatívabb kommunikációs és közönségépítő megoldásait, és ráirányítsa a figyelmet azokra a kreatív kampányokra, amelyek új utakat nyitnak a kulturális marketing területén. A Magyar Teátrumi Társaság öt kategóriában – offline és online marketingmegoldások, tartalomgyártás, évadkommunikációs kampány, valamint előadáskampány – hirdetett győzteseket.

Nagy öröm, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház a legjobb évadkommunikációs kampány kategóriában részesült elismerésben, mellyel a szakma a kiemelkedő marketingteljesítményét, innovatív kampányát és közönségfejlesztési megoldásait ismerte el.

