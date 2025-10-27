Grammy-díjra jelölték, most Nyíregyházán hallhatjuk

Szabó Sándor gitárművészt jól ismerik Nyíregyházán: az Orémusz Produkciós Iroda gyakori vendége különleges kisugárzásával mindig maradandó élményt hagy a hallgatóságában. Október 29-én, szerdán kivételesen egy hárfaművésszel, Brátán Verával érkezik a megyeszékhelyre, s a Móricz Zsigmond könyvtárban ad koncertet 16.30-tól.

Szabó Sándor október 29-én Nyíregyházán lép fel

Fotó: Deák András

Szabó Sándor játéka 70 lemezen hallható

Elsősorban zeneszerzőként határozza meg magát, aki a saját darabjait játssza. Példaképe Bartók Béla és Kodály Zoltán. Nagy hatást tettek a művészetére olyan modern komponisták, mint Ligeti György, Arnold Schönberg, John Cage, Morton Feldman, Arvo Part, Edgard Varese és Bo Hanson. Szellemi mesterének Szabados Györgyöt tekinti. Minden kompozíciója improvizáción alapul.

2010-ben megkomponálta és bemutatta, majd CD-n meg is jelentette az első nagyobb formátumú magyar gitárművét, a Magyar Gitár Rapszódiát.

Szabó Sándor 2016-ban fejezte be 16-húros gitárművészetét összefoglaló album sorozatának 3. részét. 2017-ben megalkotta a 21. századi lant című kortárszenei albumát, ahol lantokon játszik modern zenét. A Greydisc Records kiadó felkérésére egy különleges elektro/akusztikus zenei koncepciót mutatott be a Kevin Kastninggel közösen készült Ethereal I című albumon, amiért 2018-ban több kategóriában, valamint a Greydisc Records további 3 lemezéért is Grammy jelölést kapott, amiken mint zeneszerző, gitáros és hangmérnök is szerepel. Ma már közel 70 hanglemezen hallható játéka.

