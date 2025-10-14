Velencei hangulat a Barcarolával Nyíregyházán

Nyíregyházára érkezik a Budapesti Fesztiválzenekar tagjaiból alakult Barcarola Kvartett október 15-én, szerdán. A 18.30-kor kezdődő Egy este Velencében című előadásukon a klasszikus és a populárisabb filmzene kedvelői is megtalálják a kedvenceiket. A helyszín a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola díszterme. Információ: 30/252-06-66.