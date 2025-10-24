Házhoz vitte a nyíregyházi igazgató az elismerést

Hagyomány már a nyíregyházi VIDOR Fesztivál életében, hogy a szakmai zsűri elismeréseit a programsorozatot szervező Móricz Zsigmond Színház igazgatója házhoz viszi és a saját játszóhelyén adja át a díjazott társulatnak, vagy művésznek.

A VIDOR Fesztivál Pantalone-díját Kirják Róbrt adta át Pintér Rékának, bal szélen Olt Tamás igazgató

Fotó: Színház

A VIDOR Fesztivál Pantalone-díja a Karinthy Színházba került

Ahogy arról beszámoltunk, az idei fesztivál Brighella-, Capitano- és Dottore-díja egyaránt a Játékszínbe került, mégpedig a Rém rendes vendég című előadásért – Kirják Róbert, a nyíregyházi teátrum igazgatója szeptember közepén adta át a rangos elismeréseket a fővárosi színházban, a közönség előtt. A vígjáték a legjobb nagyszínpadi előadásnak járó Dottore-díjat nyerte el, a darab színpadra állításáért Cseke Péter a Capitano-díjat érdemelte ki a legjobb rendezés kategóriában, Csonka András pedig a legjobb férfi epizódszereplőnek járó Brighella-díjat vehette át.

A fesztivál Pantalone-díját a legjobb díszletért ítéli oda a zsűri, melyet a Karinthy Színház Lemons, lemons, lemons, lemons, lemons című színházi versenyprogramja nyert el. Az elismerést Kirják Róbert a teátrum múlt vasárnapi előadása után adta át Pintér Rékának, a darab díszlettervezőjének.