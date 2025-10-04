Ismert olasz dalok, varázslatos hangulat, két remek színésznő a Szindbádban

Szeretnénk, ha a zenés estjük vendégei úgy éreznék magukat, mintha egy olasz étteremben ülnének, ahol egy bárzongorista és két énekesnő varázslatos hangulatot teremt, s ahol egy idő után mindenki közösen dúdolja a gyönyörű dallamokat – ezzel invitál minden érdeklődőt október 11-én, szombaton 17.30-ra a Szindbád Rendezvényterembe Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei zenés estjükön az olasz könnyűzene legszebb slágereivel várják a közönséget, a repertoárból pedig természetesen nem hiányozhatnak az Anconai szerelmesek című legendás előadás legismertebb dalai sem.

Kiss Eszter Júlia és Szabó Nikolett zenés estje október 11-én 17.30-kor kezdődik a Szindbádban

Fotók: Színház

Olasz dalok csendülnek fel a zenés esten

Az olasz dallamok, illetve a nyíregyházi teátrum egyik legnépszerűbb zenés darabjának kedvelői sem fognak csalódni! Utóbbiból elhangzik a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is, ezek mellett az olasz könnyűzene örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, Toto Cutogno legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso is. Ez utóbbiakat olasz nyelven hallhatja a közönség, az Anconai-dalokat pedig magyarul, hiszen az előadásban is így hangzanak el.

A nagysikerű előadásból ismert számokat a művészek áthangszerelik és új köntösbe öltöztetik, hogy egy újfajta előadásmódban találkozzanak a dalokkal a nézők.

A két csodálatos színésznővel podcast-adásunkban beszélgettünk. Meséltek arról, milyen lesz a zenés est a Szindbádban, arról is, hogy milyen szerepek állnak hozzájuk közel, felejthetetlen emlékek is szóba kerültek és persze az is, milyen élmény volt számukra az Anconai szerelmesek című előadás.

Megtudtuk: Nikolett, mielőtt Nyíregyházára jött, Kaposváron 5 éven át a prózai szerepek mellett inkább operetteket játszott és rendszeresen járt hangképzésre, aminek akkor tapasztalta meg az előnyeit, amikor Nyíregyházán át kellett vennie a Nők az idegösszeomlás szélén című musical főszerepét. Ahogy fogalmazott: az előadás vízválasztó volt a számára. Hogy miért? A podcastből kiderül. Ahogy az is, miért szerette meg a prózai előadásokat Kiss Eszter Júlia, aki 2022-ig kizárólag zenés darabokban játszott, s aki arról is mesélt, milyen érzés volt Hegedűs D. Gézával vagy Bodrogi Gyulával egy színpadon állni.