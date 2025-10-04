október 4., szombat

Ferenc névnap

+13
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

56 perce

Ismert olasz dalok, varázslatos hangulat, két remek színésznő a Szindbádban

Címkék#szon podcast#Anconai szerelmesek#podcast#Móricz Zsigmond Színház#musical

Olasz dalokkal várja az érdeklődőket Kiss Eszter Júlia és Szabó Nikolett. A zenés esten az Anconai szerelmesek című musical ismert slágerei is felcsendülnek.

Száraz Anita

Szeretnénk, ha a zenés estjük vendégei úgy éreznék magukat, mintha egy olasz étteremben ülnének, ahol egy bárzongorista és két énekesnő varázslatos hangulatot teremt, s ahol egy idő után mindenki közösen dúdolja a gyönyörű dallamokat – ezzel invitál minden érdeklődőt október 11-én, szombaton 17.30-ra a Szindbád Rendezvényterembe Szabó Nikolett és Kiss Eszter Júlia. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészei zenés estjükön az olasz könnyűzene legszebb slágereivel várják a közönséget, a repertoárból pedig természetesen nem hiányozhatnak az Anconai szerelmesek című legendás előadás legismertebb dalai sem. 

Kiss Eszter Júlia és Szabó Nikolett zenés estje október 11-én 17.30-kor kezdődik a Szindbádban
Kiss Eszter Júlia és Szabó Nikolett zenés estje október 11-én 17.30-kor kezdődik a Szindbádban
Fotók: Színház

Olasz dalok csendülnek fel a zenés esten 

Az olasz dallamok, illetve a nyíregyházi teátrum egyik legnépszerűbb zenés darabjának kedvelői sem fognak csalódni! Utóbbiból elhangzik a Re di cuori (Szívkirály), a Zucchero (Homokvár) és a Quattromile baci (Bolondnak nem könnyű) is, ezek mellett az olasz könnyűzene örökzöldjei is megszólalnak: a Sarà perché ti amo, Toto Cutogno legendás L’italiano című slágere, valamint a gyönyörű Caruso is. Ez utóbbiakat olasz nyelven hallhatja a közönség, az Anconai-dalokat pedig magyarul, hiszen az előadásban is így hangzanak el. 

A nagysikerű előadásból ismert számokat a művészek áthangszerelik és új köntösbe öltöztetik, hogy egy újfajta előadásmódban találkozzanak a dalokkal a nézők. 

A két csodálatos színésznővel podcast-adásunkban beszélgettünk. Meséltek arról, milyen lesz a zenés est a Szindbádban, arról is, hogy milyen szerepek állnak hozzájuk közel, felejthetetlen emlékek is szóba kerültek és persze az is, milyen élmény volt számukra az Anconai szerelmesek című előadás
Megtudtuk: Nikolett, mielőtt Nyíregyházára jött, Kaposváron 5 éven át a prózai szerepek mellett inkább operetteket játszott és rendszeresen járt hangképzésre, aminek akkor tapasztalta meg az előnyeit, amikor Nyíregyházán át kellett vennie a Nők az idegösszeomlás szélén című musical főszerepét. Ahogy fogalmazott: az előadás vízválasztó volt a számára. Hogy miért? A podcastből kiderül. Ahogy az is, miért szerette meg a prózai előadásokat Kiss Eszter Júlia, aki 2022-ig kizárólag zenés darabokban játszott, s aki arról is mesélt, milyen érzés volt Hegedűs D. Gézával vagy Bodrogi Gyulával egy színpadon állni.

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu