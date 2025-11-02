november 2., vasárnap

2 órája

A legnagyobb sztárokat hozza Nyíregyházára

Legújabb podcastadásunk középpontjában a Váci Mihály Kulturális Központ népszerű programsorozata állt. A Lehozzuk önnek a csillagokat jubileumi évadáról Mészáros Szilárd, az intézmény igazgatója mesélt portálunknak.

Munkatársunktól
Fontos mérföldkőhöz érkezett a Váci Mihály Kulturális Központ (VMKK) rendezvénysorozata: októberben elindult a Lehozzuk önnek a csillagokat 10., jubileumi évada. Ezúttal 14 produkció – koncert, színházi előadás, ismeretterjesztő előadás, operettgála, életrajzi stand up, párkapcsolati játék – vár az érdeklődőkre. Podcastadásunkban a sorozat elmúlt tíz évéről és egy fontos állami elismerésről is beszélgettünk: Mészáros Szilárd igazgató volt a vendégünk.  

Mészáros Szilárd előadásokról, s elismerésről is beszélt 

– Az épület egészét érintő felújítás után, tíz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az Agora, s ezt követően olyan nagyszabású produkcióknak is helyet adhattunk, amilyenekre korábban nem volt lehetőség. Tudtam, hogy sokan utaznak más városokba, akár Budapestre egy-egy jó koncert vagy színházi előadás kedvéért, ezért úgy döntöttünk, hogy helybe hozzuk az igényes produkciókat. Már az első évben bebizonyosodott, hogy az elgondolás találkozott a közönség igényeivel, a kínálat pedig azóta folyamatosan bővül. Ezeket a programokat nagyon szereti a közönség, ezt bizonyítja, hogy szinte valamennyi koncert, előadás telt házat vonzott – mondta Mészáros Szilárd, aki mesélt a legújabb évadról is. Elhangzott: a közönség láthat bohózatot, zenés vígjátékot, operettet, musicalt. Decemberben Kovács Kati adventi koncertje, illetve Szekeres Adrien és László Boldizsár előszilveszteri duettkoncertje várja az érdeklődőket, a kultúra napja előestéjén Rékasi Károly Márai-esttel érkezik, márciusban Almási Kitti az elengedésről tart előadást.

 Szulák Andrea és Kocsis Dénes Cserháti Zsuzsa- és Máté Péter-dalokkal lép színpadra, és lesz egy gyertyafényes koncert Ennio Morricone filmzenéiből. 

A beszélgetés során szóba került az is, hogy Mészáros Szilárd augusztus 20-a alkalmából a közművelődés legmagasabb állami elismerésében, a rangos Bessenyei György-díjban részesült: ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, eddig pályája csúcsa az elismerés, és azt is megerősítette, hogy a siker letéteményesei kiváló kollégái is.   

 

 

