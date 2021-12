Az élvonalban szereplő Hübner Nyíregyháza BS sem maradt mérkőzés nélkül. A Cápák szombaton a DEAC-nál vendégeskedtek felkészülési mérkőzésen. A csapatok abban állapodtak meg, hogy minden negyed végén lenullázzák az eredményt. Az első játékrészben nagy különbség alakult ki a hazaiak javára, ennek az is oka lehetett, hogy a debrecenieknél most mutatkozott be Jorgosz Vovorasz vezetőedző, akinek játékosai érezhetően nagyon motiváltan léptek pályára, miközben a vendégeken sok esetben érződött a meccshiány. A következő három játékrészt is elveszítették ugyan a nyíregyháziak, de játékuk már sokkal jobb összképet nyújtott, és kiegyenlített tíz perceket produkáltak.