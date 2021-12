Kotricz Zoltán: – Jól kezdtük a mérkőzést, több lehetőségünk is adódott, amiből egyet sikerült gólra váltani, majd érthetetlen módon ez minket zavart meg inkább. Pontatlanná váltunk, sok labdát elszórtunk az ellenfélnek. Szerencsére a Nyírlugos ezzel nem tudott élni. A második félidőben további gólok éreztek, amik megnyugtatták a csapatot, így nem forgott veszélyben a győzelem. Az ellenfelet is dicséret illeti, mert három nulla után is próbált gólt szerezni, előre menni. További sok sikert a Nyírlugosnak! Mi pedig elértük célunkat, ha nem is szemet gyönyörködtető játékkal.