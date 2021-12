A második szett is hasonlóan kezdődött, s bár a 10:3-as állásnál hívott időkérés közben látszott a motiváltság a nyíregyházi arcokon, sajnos a pályán ez sem tüntette el a különbséget. A játékrész felénél folyamatosan érkeztek a cserék, így a fiatal Bogár Dorina kivételével mindenki pályára került. Jó volt látni Ralica Vaszileva elszántságát, és Dékány Bernadett is jól szállt be, ám összességében továbbra sem a vendégekről szólt a meccs.