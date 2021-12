Talán ennek hatására is keresték meg a szövetségtől az akkor még a papírgyárban dolgozó Dajka Lászlót, hogy vállalja el a futsalbizottság vezetését, a szakembert később elnöknek is megválasztották, e tisztséget öt éven keresztül töltötte be. Elnöksége idején a magyar válogatott 67 nemzetközi mérkőzést játszott a kontinensen. Később a magyar labdarúgó szövetség elnökségi tagjai közé is beválasztották. Abban az időszakban a megye különböző csarnokaiban rendszeresek voltak a válogatottmérkőzések, és Argentum néven élvonalbeli futsalcsapata volt Nyíregyházának.