Szrecsko Szekulovics már november 8-án lemondott Szegeden, az új vezetőedző a szerb tréner korábbi segítője, Simándi Árpád lett, akivel azóta meccset is nyert a Tisza-parti gárda. A DEAC-nál Milenko Topics helyére a görög Jorgosz Vovorasz érkezett, aki néhány hónapig a Panathinaikosz vezetőedzője is volt, Sopronban is görög trénert, a visszatérő Kosztasz Flevarakiszt nevezték ki Braniszlav Dzunics utódjának, Fehérváron a korábbi körmendi, Matthias Zollner az új szakvezető, Zalaegerszegen pedig Teo Cizmicet a bosnyák Emir Mutapcic váltotta. Pakson a szakosztály éléről 21 év után lemondott Tóth János, a pozíciót immáron az egykori kiváló center, Gulyás Róbert tölti be. A klub az elmúlt napokban megvált két légiósától és Teo Hojc vezetőedzőtől.