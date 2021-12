Kiss Tamás: -Nagyon örülök, hogy vége van a szezonnak, biztos vagyok benne, ha lenne még egy forduló nem tudnánk ki állni. Most is tizenketten tudtuk elutazni velem együtt. Így is volt aki sérülten és betegen is vállalta a meccset. Mindenkinek jó pihenést. A csapat, és a vezetőség nevében gratulálunk dr. Ferenczi Tamásnak kisfia születéséhez, jó egészséget az egész családnak.