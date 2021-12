Kotricz Zoltán: – Az ellenőrzőbe most kaptunk egy ötöst, aminek mégsem tudunk örülni... Az első félidőt jól kezdtük, egyenrangú partnerei voltunk a Kállósemjénnek mindaddig, amíg egy jól eltalált lövéssel vezetést nem szereztek a hazaiak. Ebben a félidőben akadtak nekünk is lehetőségeink, de ezek kimaradtak. A második játékrészben már nem volt kérdéses, hogy melyik csapat gyűjti be a három pontot. Szétestünk, ilyen foghíjasan ennyire voltunk képesek. A jobb csapat nyerte a találkozót, amihez gratulálunk és további sok sikert kívánunk!