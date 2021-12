– Az első 10 percben kellett volna egy olyan magabiztosságot és hitet felépítenünk, amely megadta volna az alaphangot a folytatásra. Védekezésünk stabil volt, viszont támadásban sokat hibáztunk a mosonmagyaróvári kapussal szemben. A játékrész második szakaszában ezek mellett egyéb hibákat is elkövettünk, valamint balátlövő pozícióban nem találtuk a távolságokat, a jó megoldásokat. Kiütközött Juhász Gréta rutintalansága és fiatalsága, Siska Pálmának pedig a közel háromhetes kihagyás után csak epizódszerep jutott, főleg védekezésben számítottunk rá. Sok mindent próbáltunk, védekezést váltottunk kétszer is, elöl pedig hét a hat elleni játék mellett, két irányítós rendszerrel, három átlövővel is támadtunk, szóval mindent bevetettünk. A második félidő nagyjából rendben is volt, hiszen döntetlenre hoztuk ezt a játékrészt. Ezt a meccset az első félidőben veszítettük el, mert a támadásban elkövetett hibáinkat könyörtelenül megbüntette a Mosonmagyaróvár, ez volt a győzelmük kulcsa. Felállt fallal jó védekeztünk, azonban a visszarendeződésünk nem volt megfelelő, pedig tisztában voltunk azzal, hogy ez csak akkor tud jól működni, ha elöl eredményesek vagyunk. Az első félidőben ezt nem tudtuk megvalósítani, ennyi ziccert elhibázni és technikai hibát véteni egy ilyen szintű csapat ellen nem lehet – zárta Bakó Botond.